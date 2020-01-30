«Локомотив» прокомментировал слухи о возможном подписании Кокорина
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков оценил вероятность подписания форварда «Зенита» Александра Кокорина.
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков оценил вероятность подписания форварда «Зенита» Александра Кокорина.
Ранее «Сочи» объявили об аренде Кокорина до конца сезона. Спустя некоторое время «Зенит» подтвердил эти сведения. Однако футболист отказался переходить в аренду. При этом главный тренер петербургского клуба Сергей Семак поддержал спортсмена, отметив, что рассчитывает на него. Позже Кокорин отправился на зимний сбор со второй командой петербургского клуба.
«Кокорин? Первый раз от вас это слышу. Спрашивайте у тех, кто это пишет. Если бы вдруг… Если бы Месси ко мне приехал бесплатно, то я бы его взял вместе с Роналду», — цитирует Мещерякова Sport24.
В четверг, 30 января, ряд СМИ сообщил, что спортсмен может досрочно разорвать контракт с «сине-бело-голубыми».