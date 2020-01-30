«Локомотив» прокомментировал слухи о возможном подписании Кокорина

Источник: РИА "Новости"

Ранее «Сочи» объявили об аренде Кокорина до конца сезона. Спустя некоторое время «Зенит» подтвердил эти сведения. Однако футболист отказался переходить в аренду. При этом главный тренер петербургского клуба Сергей Семак поддержал спортсмена, отметив, что рассчитывает на него. Позже Кокорин отправился на зимний сбор со второй командой петербургского клуба.

«Кокорин? Первый раз от вас это слышу. Спрашивайте у тех, кто это пишет. Если бы вдруг… Если бы Месси ко мне приехал бесплатно, то я бы его взял вместе с Роналду», — цитирует Мещерякова Sport24.