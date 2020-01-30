Источник: Перешедший в «Спартак» Соболев мог оказаться в клубе АПЛ

«У Соболева были хорошие варианты в Англии. К нему проявляли интерес несколько клубов из премьер-лиги. Переход был реален, но столкнулись с отсутствием времени при оформлении необходимых документов. Тем не менее “Спартак” — это шаг вперед для Александра. Здесь он будет играть совсем в другой футбол и на других скоростях», — сказал собеседник агентства.