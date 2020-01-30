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16:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Источник: Перешедший в «Спартак» Соболев мог оказаться в клубе АПЛ

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Сергей Астахов. Перешедший в московский «Спартак» футболист Александр Соболев мог оказаться в клубе английской премьер-лиги, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

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Источник: РИА "Новости"

Соболев перешел в «Спартак» на правах аренды из самарских «Крыльев Советов» в среду. Арендное соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до конца текущего сезона с возможностью последующего выкупа.

«У Соболева были хорошие варианты в Англии. К нему проявляли интерес несколько клубов из премьер-лиги. Переход был реален, но столкнулись с отсутствием времени при оформлении необходимых документов. Тем не менее “Спартак” — это шаг вперед для Александра. Здесь он будет играть совсем в другой футбол и на других скоростях», — сказал собеседник агентства.

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