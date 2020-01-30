Источник: Перешедший в «Спартак» Соболев мог оказаться в клубе АПЛ
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Сергей Астахов. Перешедший в московский «Спартак» футболист Александр Соболев мог оказаться в клубе английской
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Сергей Астахов. Перешедший в московский «Спартак» футболист Александр Соболев мог оказаться в клубе английской
Соболев перешел в «Спартак» на правах аренды из самарских «Крыльев Советов» в среду. Арендное соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до конца текущего сезона с возможностью последующего выкупа.
«У Соболева были хорошие варианты в Англии. К нему проявляли интерес несколько клубов из