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17:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Соболев — фанатам «Спартака»: Теперь мы на одной красно-белой стороне

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Форвард Александр Соболев, который вторую часть сезона будет выступать на правах аренды за московский «Спартак», поделился эмоциями от перехода в стан столичного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее «Крылья Советов» объявили об аренде футболиста в «Спартак» до конца текущего сезона с последующим правом выкупа.

«Еще не до конца верю в то, что это происходит со мной, что я перешел в “Спартак”. Выйти на поле, сыграть в футболке с ромбом на груди — большая честь и ответственность. Более титулованной и популярной команды в России просто нет. Сколько раз играл на “Открытии” — всегда поражался поддержке “Спартака”, тому, как фанаты заряжали своих футболистов. Теперь мы будем на одной красно-белой стороне!», — подписал фото в своем Instagram-аккаунте Соболев.

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«Впереди много работы, чтобы заслужить уважение болельщиков, оправдать доверие руководства и тренеров. Никогда не получал столько сообщений от болельщиков со словами поддержки. Это очень приятно и сильная мотивация!», — отметил футболист.

В текущем сезоне 22-летний футболист записал на свой счет 10 голов в 18 матчах чемпионата России.

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16:41 (мск)© Ньюстюб
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