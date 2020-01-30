Соболев — фанатам «Спартака»: Теперь мы на одной красно-белой стороне

«Еще не до конца верю в то, что это происходит со мной, что я перешел в “Спартак”. Выйти на поле, сыграть в футболке с ромбом на груди — большая честь и ответственность. Более титулованной и популярной команды в России просто нет. Сколько раз играл на “Открытии” — всегда поражался поддержке “Спартака”, тому, как фанаты заряжали своих футболистов. Теперь мы будем на одной красно-белой стороне!», — подписал фото в своем Instagram-аккаунте Соболев.