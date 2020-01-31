«Урал» не будет подписывать контракт с Жамалетдиновым

Клуб из Екатеринбурга и футболист не договорились по условиям.

У Жамалетдинова есть предложения из Казахстана, от одной команды Футбольной национальной лиги и двух клубов Российской Премьер-Лиги.

С января 2019 года Тимур на правах аренды выступает за «Лех». Ранее стало известно, что польский клуб готов досрочно вернуть игрока «армейцам», если он не подойдёт «Уралу». В нынешнем сезоне форвард забил 2 мяча в 7 матчах за «Лех» во всех турнирах.