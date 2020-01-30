Смородская не считает, что Кокорин сильнее Смолова

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— Я бы не стала этого делать, — говорит Смородская.

— Почему?

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— Еще надо посмотреть, что и как сложится.

— Вы не уверены в его нынешней игровой форме?

— И в этом — тоже. А еще не знаю, вольется ли он в коллектив «Локомотива». Там сейчас хорошая атмосфера. Так что я бы не рискнула его приглашать. Надо учитывать слишком много факторов. Как бы ни нарушить баланс в команде.

— Но ведь «Локомотиву» сейчас нужен нападающий? Фарфан рискует вообще не сыграть в этом сезоне, а Смолов и Эдер пока не слишком эффективны.