«Локомотив» согласился отпустить Смолова в аренду в испанскую «Сельту»

Источник: ИТАР-ТАСС

«Все дали добро, это наше общее решение. Руководство клуба было не против», — сказал Семин.

Трансферное окно в Испании закрывается в ночь с 31 января на 1 февраля. При этом в России оно будет открыто до 21 февраля.

«Сельта» после 21 тура чемпионата Испании находится в зоне вылета — на 18-м месте из 20, набрав 17 очков. Отставание от 17-й строчки, которая позволит сохранить место в высшем дивизионе, составляет одно очко. «Локомотив», в активе которого 34 очка после 19 туров чемпионата России, располагается на пятой строчке. Отставание от занимающего первое место петербургского «Зенита» составляет 11 очков.

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Смолов выступает за «Локомотив» с лета 2018 года. В этом сезоне 29-летний форвард принял участие в 19 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре результативных паса. В общей сложности в составе железнодорожников он провел 48 матчей во всех турнирах, забив 11 мячей и сделав семь голевых передач. Форвард помог команде по разу выиграть Кубок России и Суперкубок России.