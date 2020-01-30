«Локомотив» согласился отпустить Смолова в аренду в испанскую «Сельту»

«Все дали добро, это наше общее решение. Руководство клуба было не против», — сказал Семин.
Трансферное окно в Испании закрывается в ночь с 31 января на 1 февраля. При этом в России оно будет открыто до 21 февраля.
«Сельта» после 21 тура чемпионата Испании находится в зоне вылета — на 18-м месте из 20, набрав 17 очков. Отставание от 17-й строчки, которая позволит сохранить место в высшем дивизионе, составляет одно очко. «Локомотив», в активе которого 34 очка после 19 туров чемпионата России, располагается на пятой строчке. Отставание от занимающего первое место петербургского «Зенита» составляет 11 очков.
Смолов выступает за «Локомотив» с лета 2018 года. В этом сезоне 29-летний форвард принял участие в 19 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре результативных паса. В общей сложности в составе железнодорожников он провел 48 матчей во всех турнирах, забив 11 мячей и сделав семь голевых передач. Форвард помог команде по разу выиграть Кубок России и Суперкубок России.
До этого он в разные годы выступал за московское «Динамо» (2006−2015), голландский «Фейенорд» (2010−2011, аренда), махачкалинский «Анжи» (2012−2014), екатеринбургский «Урал» (2014−2015) и «Краснодар» (2015−2018). В составе краснодарцев Смолов дважды подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата России, а также два раза, в 2016 и 2018 годах, признавался лучшим футболистом сезона по версии Российского футбольного союза (РФС).