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22:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-футболист «Лиона» Зеффан перешел в «Крылья Советов»

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Алжирский защитник Мехди Зеффан стал игроком «Крыльев Советов», сообщается на сайте самарского футбольного клуба.

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Источник: ФК "Крылья Советов"

Соглашение с 27-летним игроком подписано сроком на два года. Зеффан пополнил состав «Крыльев» на правах свободного агента.

«Зеффан — качественный футболист, на которого мы очень рассчитываем этой весной. У Мехди есть опыт выступления в топ-клубе лиги 1 — “Лионе”, важно, что он является игроком своей национальной сборной. Надеемся, что его опыт и профессиональные качества помогут нашей команде решить поставленную на сезон задачу», — сказал генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков.

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Последним клубом Зеффана был французский «Ренн», который он покинул летом 2019 года. Ранее он защищал цвета «Лиона». В прошлом году Зеффан стал обладателем Кубка Франции в составе «Ренна», а также помог сборной Алжира выиграть Кубок африканских наций. За национальную команду защитник провел 15 матчей.

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20 января© Ньюстюб
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