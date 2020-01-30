Экс-футболист «Лиона» Зеффан перешел в «Крылья Советов»
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Алжирский защитник Мехди Зеффан стал игроком «Крыльев Советов», сообщается на сайте самарского футбольного клуба.
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Алжирский защитник Мехди Зеффан стал игроком «Крыльев Советов», сообщается на сайте самарского футбольного клуба.
Соглашение с 27-летним игроком подписано сроком на два года. Зеффан пополнил состав «Крыльев» на правах свободного агента.
«Зеффан — качественный футболист, на которого мы очень рассчитываем этой весной. У Мехди есть опыт выступления в
Последним клубом Зеффана был французский «Ренн», который он покинул летом 2019 года. Ранее он защищал цвета «Лиона». В прошлом году Зеффан стал обладателем Кубка Франции в составе «Ренна», а также помог сборной Алжира выиграть Кубок африканских наций. За национальную команду защитник провел 15 матчей.