Экс-футболист «Лиона» Зеффан перешел в «Крылья Советов»

Источник: ФК "Крылья Советов"

Соглашение с 27-летним игроком подписано сроком на два года. Зеффан пополнил состав «Крыльев» на правах свободного агента.

«Зеффан — качественный футболист, на которого мы очень рассчитываем этой весной. У Мехди есть опыт выступления в топ-клубе лиги 1 — “Лионе”, важно, что он является игроком своей национальной сборной. Надеемся, что его опыт и профессиональные качества помогут нашей команде решить поставленную на сезон задачу», — сказал генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков.

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