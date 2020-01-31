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00:16 (мск), источник: Sport24

«Спартак» защищает титул, «Партизан» вместо ЦСКА. Что нужно знать о Кубке «Матч Премьер»

Будет интересно.

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Источник: spartak.com

С 1 по 9 февраля в Катаре — месте проведения чемпионата мира 2020 года — пройдет очередной мини-чемпионат России — Кубок «Матч Премьер». Ранее подобные турниры уже проводились дважды — прошлой зимой в Катаре и в июле 2019 года в Австрии.

Кто сыграет?

В сравнении с прошлым зимним кубком, состав участников слегка изменился. «Зенит» в этот раз решил съездить в Доху пораньше, а во время турнира сине-бело-голубые будут заниматься в испанском Бенидорме.

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Так что компанию «Спартаку» (действующему обладателю трофея), «Локомотиву» и «Ростову» на этот раз составит сербский «Партизан». Собственно, учитывая тесные отношения фанатов белградской команды с болельщиками московского ЦСКА, можно сказать, что армейский клуб в каком-то виде на Кубке «Матч Премьер» будут представлены.

Где сыграют?

Все матчи пройдут на небольшом стадионе академии «Эспайр» в Дохе. Там же, где и в прошлом году.

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Тренироваться команды будут там же — в академии есть несколько отличных полей. И в январе, помимо «Зенита», там тренировались «Аякс», ПСВ и «Бавария».

Когда сыграют?

Полностью расписание турнира выглядит следующим образом:

1 тур

  • 1 февраля, 14:00 «Локомотив» — «Партизан»
  • 1 февраля, 18:00 «Спартак» — «Ростов»

2 тур

  • 4 февраля, 18:00 «Партизан» — «Ростов»
  • 5 февраля, 18:00 «Спартак» — «Локомотив»

3 тур

  • 8 февраля, 14:00 «Спартак» — «Партизан»
  • 9 февраля, 18:00 «Ростов» — «Локомотив»

Как сыграют?

Ничьих в Кубке не предусмотрено. В случае, если после 90 минут на табло будет равенство, сразу начнется серия пенальти. За победу в основное время дается 3 очка. За победу в серии пенальти — 2 очка. За поражение в серии пенальти — 1 очко.

В случае, если по итогам турнира несколько команд наберут одинаковое количество очков, будет считаться общая разница голов, а затем — личные встречи.

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Есть также особые правила, касающиеся замен. По ходу каждого из таймов тренеры могут произвести не более пяти замен. В перерыве количество замен не ограничено. Также регламентом предусмотрена обратная замена, в случае травмы игрока.

Где смотреть?

Как следует из названия турнира, все матчи турнира будут показаны на главном канале о российском футболе — «Матч Премьер».

Кто фаворит?

Букмекерская контра «ПариМатч» — титульный спонсор турнира — считает, что Кубок в этом году выиграет «Локомотив». На победу железнодорожников дается коэффициент 2,20.

Вероятность того, что «Спартак» сможет отстоять титул — 3,50.

А вот в «Ростов» и «Партизан» аналитики не верят — 4,80 и 4,85 соответственно.

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20 декабря 2019© Ньюстюб
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