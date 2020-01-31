«Спартак» защищает титул, «Партизан» вместо ЦСКА. Что нужно знать о Кубке «Матч Премьер»
Будет интересно.
Будет интересно.
С 1 по 9 февраля в Катаре — месте проведения чемпионата мира 2020 года — пройдет очередной
В сравнении с прошлым зимним кубком, состав участников слегка изменился. «Зенит» в этот раз решил съездить в Доху пораньше, а во время турнира
Так что компанию «Спартаку» (действующему обладателю трофея), «Локомотиву» и «Ростову» на этот раз составит сербский «Партизан». Собственно, учитывая тесные отношения фанатов белградской команды с болельщиками московского ЦСКА, можно сказать, что армейский клуб в
Все матчи пройдут на небольшом стадионе академии «Эспайр» в Дохе. Там же, где и в прошлом году.
Тренироваться команды будут там же — в академии есть несколько отличных полей. И в январе, помимо «Зенита», там тренировались «Аякс», ПСВ и «Бавария».
Полностью расписание турнира выглядит следующим образом:
1 тур
2 тур
3 тур
Ничьих в Кубке не предусмотрено. В случае, если после 90 минут на табло будет равенство, сразу начнется серия пенальти. За победу в основное время дается 3 очка. За победу в серии пенальти — 2 очка. За поражение в серии пенальти — 1 очко.
В случае, если по итогам турнира несколько команд наберут одинаковое количество очков, будет считаться общая разница голов, а затем — личные встречи.
Есть также особые правила, касающиеся замен. По ходу каждого из таймов тренеры могут произвести не более пяти замен. В перерыве количество замен не ограничено. Также регламентом предусмотрена обратная замена, в случае травмы игрока.
Как следует из названия турнира, все матчи турнира будут показаны на главном канале о российском футболе — «Матч Премьер».
Букмекерская контра «ПариМатч» — титульный спонсор турнира — считает, что Кубок в этом году выиграет «Локомотив». На победу железнодорожников дается коэффициент 2,20.
А вот в «Ростов» и «Партизан» аналитики не верят — 4,80 и 4,85 соответственно.