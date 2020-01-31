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00:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ростов» завершил трансферную кампанию. Почему весной клуб станет сильнее

Корреспондент «СЭ» — о подготовке команды Валерия Карпина ко второй части сезона.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Ростов» в первой части сезона пошумел, команда претендует на попадание в Лигу чемпионов, а уже в субботу, 1 февраля, желто-синие сразятся со «Спартаком» на турнире «Кубок Париматч Премьер». С чем же клуб подходит к матчам в Дохе, а также к весенней части чемпионата?

По имеющимся данным, ростовчане уже завершили трансферную активность. Если еще и будет новичок, то только в случае неожиданного появления какого-то роскошного и бесплатного варианта. В плановом же режиме осталось принять решение по двум находящимся на просмотре футболистам — голкиперу Седову и защитнику Кожемякину. Да решить вопрос с Салетросом. Полузащитник осенью выступал на правах аренды за АИК, вернулся в донской клуб, но надолго в нем явно не задержится. Швед прошел с командой первый сбор, но на второй уже не поехал — по его переходу ведутся переговоры.

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Салетрос — последний из группы легионеров, с которой «Ростов» был готов расстаться нынешней зимой. В нее также входили Вилюш, Сигурдарсон, Кьяртанссон, мы писали об этом 2 января. А с Сигурдссоном контракт был расторгнут чуть ранее.

В итоге Вилюш теперь в «Урале», Сигурдарсон — в кипрском АПОЭЛ, а Кьяртанссон — в турецком «Йени Малатьяспор». И здесь ростовчанам стоит отдать должное — в клубе умеют расставаться с теми, кто им не нужен, разгружая платежную ведомость.

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Из игроков стартового состава потеря одна — центральный защитник Сигурдссон. Капитан сам попросил его отпустить, «Ростов» пошел навстречу. На его место взят Осипенко из «Тамбова» (сумма трансфера 250 тысяч евро, по данным transfermarkt.de). В клубе надеются, что он повторит путь Чистякова, который пришел из ФНЛ, но добился вызова в сборную России и интереса со стороны «Зенита». С тем же прицелом на просмотр приглашен Кожемякин. Если он приглянется Валерию Карпину, то должен стоить еще раз в пять дешевле Осипенко.

Но главный трансфер желто-синие провернули еще в сентябре, заключив соглашение с вышедшим на свободу Мамаевым. Пока Кокорин отправляется на сбор с «Зенитом-2», его друг комфортно себя чувствует в основе «Ростова». Он сыграл с «Пахтакором» (1:1) и «Ригой» (3:1), в матче с латвийцами записав на свой счет первый забитый после освобождения мяч. Сам заработал пенальти, сам его и реализовал. К слову, три оставшихся гола на первом сборе забил Еременко.

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Мамаев за пропущенный год чуть растерял резкость и подвижность, но техника и голова по-прежнему на месте. За оставшееся время наверняка наберет «физику», и тогда в центре поля у «Ростова» будет огонь. Там и так выбор у Карпина был завидный — Норманн, Глебов, Зайнутдинов, Попов, Еременко. Теперь кого-то явно придется сдвигать на фланг.

Но это приятная головная боль для тренера. Как мы уже сообщали в упомянутом выше материале, «Ростов» не должен потерять никого из лидеров. В пятницу закрывается трансферное окно в Европе, так что шансы на уход стремятся к нулю. Тем более что желто-синие на днях продлили контракты с четырьмя своими ведущими игроками — Норманном, Шомуродовым, Ионовым и Глебовым. Последнего к ведущим относим с одной стороны авансом, с другой — 20-летний полузащитник частенько выходил на поле в стартовом составе.

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С уходом Сигурдссона, Сигурдарсона, Вилюша и Ко, «Ростов» мало волнует тема лимита на иностранцев. А в следующем сезоне станет еще проще, причем клубу не пришлось для этого прикладывать никаких усилий. Просто летом казахстанцы перестанут считаться легионерами, так что Зайнутдинов в одночасье окажется «паспортистом».

Из других зимних новостей с берегов Дона. В Ростов вернулся Тимофей Калачев. Легенда желто-синих назначен тренером в академию. Молодежную команду пополнил сын бывшего защитника клуба Антона Рогочего. Учитывая, что в основе пробивают себе дорогу в большой футбол сыновья других известных ростовчан — Михаила Осинова и Александра Черкеса, то семейный традиции в «Ростове», пожалуй, самые сильные.

Впрочем, время этих 16−19 летних ребят придет чуть позже. Пока на коне другие. И думаю, никто не удивится, если в мае они возьмут, скажем, серебряные медали.

Константин Алексеев

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1 сентября 2019© Ньюстюб
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