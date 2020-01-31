«Ростов» завершил трансферную кампанию. Почему весной клуб станет сильнее

Источник: Спорт-Экспресс

«Ростов» в первой части сезона пошумел, команда претендует на попадание в Лигу чемпионов, а уже в субботу, 1 февраля, желто-синие сразятся со «Спартаком» на турнире «Кубок Париматч Премьер». С чем же клуб подходит к матчам в Дохе, а также к весенней части чемпионата?

По имеющимся данным, ростовчане уже завершили трансферную активность. Если еще и будет новичок, то только в случае неожиданного появления какого-то роскошного и бесплатного варианта. В плановом же режиме осталось принять решение по двум находящимся на просмотре футболистам — голкиперу Седову и защитнику Кожемякину. Да решить вопрос с Салетросом. Полузащитник осенью выступал на правах аренды за АИК, вернулся в донской клуб, но надолго в нем явно не задержится. Швед прошел с командой первый сбор, но на второй уже не поехал — по его переходу ведутся переговоры.

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Мне кажется, что это хорошая основа перед Катаром. Сейчас предстоит играть в Кубке Париматч Премьер, там отработаем тактическое взаимопонимание. Нас ждут матчи с сильными соперниками. ⠀ ⠀ - В обоих контрольных играх в Абу-Даби «Ростов» пропускал первым, но в итоге добивался положительного результата.⠀ ⠀ - На самом деле, результат – это не самое главное на первом сборе, но всегда приятно выигрывать. Я думаю, что в первой игре с «Пахтакором» у нас не все получилось так, как хотели. Посмотрели, разобрали, и второй матч сыграли лучше.⠀ ⠀ - Зимние сборы – это …?⠀ ⠀ - Это фундамент на весь календарный год. Летний сбор очень короткий и там не успеваешь так подготовиться. А зимой есть почти полтора месяца. Нужно правильно работать и закладывать хорошую базу, которой бы хватило на весь год.⠀ ⠀ - Болельщики с нетерпением ждут новых игр на «Ростов Арене».⠀ ⠀ - Мы тоже очень соскучились по футболу и нашим болельщикам. Почти каждый день говорим об этом с ребятами. Нам всегда приятно, что они поддерживают нас. Постараемся весной дарить им еще больше радостных моментов.⠀ ⠀ #Попов #ФКРостов #СборыРостова #КубокПариматч</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/fcrostov/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Футбольный клуб «Ростов»</a> (@fcrostov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-01-29T17:55:05+00:00">29 Янв 2020 в 9:55 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Салетрос — последний из группы легионеров, с которой «Ростов» был готов расстаться нынешней зимой. В нее также входили Вилюш, Сигурдарсон, Кьяртанссон, мы писали об этом 2 января. А с Сигурдссоном контракт был расторгнут чуть ранее.

В итоге Вилюш теперь в «Урале», Сигурдарсон — в кипрском АПОЭЛ, а Кьяртанссон — в турецком «Йени Малатьяспор». И здесь ростовчанам стоит отдать должное — в клубе умеют расставаться с теми, кто им не нужен, разгружая платежную ведомость.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B7oFOIBo6V6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B7oFOIBo6V6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/fcrostov/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Футбольный клуб «Ростов»</a> (@fcrostov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-01-22T15:03:44+00:00">22 Янв 2020 в 7:03 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Из игроков стартового состава потеря одна — центральный защитник Сигурдссон. Капитан сам попросил его отпустить, «Ростов» пошел навстречу. На его место взят Осипенко из «Тамбова» (сумма трансфера 250 тысяч евро, по данным transfermarkt.de). В клубе надеются, что он повторит путь Чистякова, который пришел из ФНЛ, но добился вызова в сборную России и интереса со стороны «Зенита». С тем же прицелом на просмотр приглашен Кожемякин. Если он приглянется Валерию Карпину, то должен стоить еще раз в пять дешевле Осипенко.

Но главный трансфер желто-синие провернули еще в сентябре, заключив соглашение с вышедшим на свободу Мамаевым. Пока Кокорин отправляется на сбор с «Зенитом-2», его друг комфортно себя чувствует в основе «Ростова». Он сыграл с «Пахтакором» (1:1) и «Ригой» (3:1), в матче с латвийцами записав на свой счет первый забитый после освобождения мяч. Сам заработал пенальти, сам его и реализовал. К слову, три оставшихся гола на первом сборе забил Еременко.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B79Ds8HIPmi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B79Ds8HIPmi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/fcrostov/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Футбольный клуб «Ростов»</a> (@fcrostov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-01-30T18:34:31+00:00">30 Янв 2020 в 10:34 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Мамаев за пропущенный год чуть растерял резкость и подвижность, но техника и голова по-прежнему на месте. За оставшееся время наверняка наберет «физику», и тогда в центре поля у «Ростова» будет огонь. Там и так выбор у Карпина был завидный — Норманн, Глебов, Зайнутдинов, Попов, Еременко. Теперь кого-то явно придется сдвигать на фланг.

Но это приятная головная боль для тренера. Как мы уже сообщали в упомянутом выше материале, «Ростов» не должен потерять никого из лидеров. В пятницу закрывается трансферное окно в Европе, так что шансы на уход стремятся к нулю. Тем более что желто-синие на днях продлили контракты с четырьмя своими ведущими игроками — Норманном, Шомуродовым, Ионовым и Глебовым. Последнего к ведущим относим с одной стороны авансом, с другой — 20-летний полузащитник частенько выходил на поле в стартовом составе.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B78UxTMIZG1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B78UxTMIZG1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B78UxTMIZG1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Футбольный клуб «Ростов» (@fcrostov)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-01-30T11:44:25+00:00">30 Янв 2020 в 3:44 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

С уходом Сигурдссона, Сигурдарсона, Вилюша и Ко, «Ростов» мало волнует тема лимита на иностранцев. А в следующем сезоне станет еще проще, причем клубу не пришлось для этого прикладывать никаких усилий. Просто летом казахстанцы перестанут считаться легионерами, так что Зайнутдинов в одночасье окажется «паспортистом».

Из других зимних новостей с берегов Дона. В Ростов вернулся Тимофей Калачев. Легенда желто-синих назначен тренером в академию. Молодежную команду пополнил сын бывшего защитника клуба Антона Рогочего. Учитывая, что в основе пробивают себе дорогу в большой футбол сыновья других известных ростовчан — Михаила Осинова и Александра Черкеса, то семейный традиции в «Ростове», пожалуй, самые сильные.

Впрочем, время этих 16−19 летних ребят придет чуть позже. Пока на коне другие. И думаю, никто не удивится, если в мае они возьмут, скажем, серебряные медали.