«Ростов» завершил трансферную кампанию. Почему весной клуб станет сильнее
Корреспондент «СЭ» — о подготовке команды Валерия Карпина ко второй части сезона.
Корреспондент «СЭ» — о подготовке команды Валерия Карпина ко второй части сезона.
«Ростов» в первой части сезона пошумел, команда претендует на попадание в Лигу чемпионов, а уже в субботу, 1 февраля,
По имеющимся данным, ростовчане уже завершили трансферную активность. Если еще и будет новичок, то только в случае неожиданного появления
Салетрос — последний из группы легионеров, с которой «Ростов» был готов расстаться нынешней зимой. В нее также входили Вилюш, Сигурдарсон, Кьяртанссон, мы писали об этом 2 января. А с Сигурдссоном контракт был расторгнут чуть ранее.
В итоге Вилюш теперь в «Урале», Сигурдарсон — в кипрском АПОЭЛ, а Кьяртанссон — в турецком «Йени Малатьяспор». И здесь ростовчанам стоит отдать должное — в клубе умеют расставаться с теми, кто им не нужен, разгружая платежную ведомость.
Из игроков стартового состава потеря одна — центральный защитник Сигурдссон. Капитан сам попросил его отпустить, «Ростов» пошел навстречу. На его место взят Осипенко из «Тамбова» (сумма трансфера 250 тысяч евро, по данным transfermarkt.de). В клубе надеются, что он повторит путь Чистякова, который пришел из ФНЛ, но добился вызова в сборную России и интереса со стороны «Зенита». С тем же прицелом на просмотр приглашен Кожемякин. Если он приглянется Валерию Карпину, то должен стоить еще раз в пять дешевле Осипенко.
Но главный трансфер
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Но это приятная головная боль для тренера. Как мы уже сообщали в упомянутом выше материале, «Ростов» не должен потерять никого из лидеров. В пятницу закрывается трансферное окно в Европе, так что шансы на уход стремятся к нулю. Тем более что
С уходом Сигурдссона, Сигурдарсона, Вилюша и Ко, «Ростов» мало волнует тема лимита на иностранцев. А в следующем сезоне станет еще проще, причем клубу не пришлось для этого прикладывать никаких усилий. Просто летом казахстанцы перестанут считаться легионерами, так что Зайнутдинов в одночасье окажется «паспортистом».
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Впрочем, время этих 16−19 летних ребят придет чуть позже. Пока на коне другие. И думаю, никто не удивится, если в мае они возьмут, скажем, серебряные медали.
Константин Алексеев