Стало известно, сколько «Сельта» предложила за выкуп Смолова

Красно-зеленые, купившие форварда у «Краснодара» в 2018 году за 9 миллионов, хотели больше. Времени на переговоры у сторон почти не оставалось — трансферное окно в Испании закрывается сегодня, 31 января. Поэтому решено вернуться к этому вопросу позже, пока же оговорено, что у «Сельты» есть право выкупа, но не конкрентная сумма.