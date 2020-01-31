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11:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Стало известно, сколько «Сельта» предложила за выкуп Смолова

«Сельта» и «Локомотив» пока не договорились по сумме выкупа нападающего Федора Смолова.

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Клуб из Виго был готов включить в арендное соглашение компенсацию москвичам за приобретение прав на игрока летом в размере 8,5 миллиона евро.

Красно-зеленые, купившие форварда у «Краснодара» в 2018 году за 9 миллионов, хотели больше. Времени на переговоры у сторон почти не оставалось — трансферное окно в Испании закрывается сегодня, 31 января. Поэтому решено вернуться к этому вопросу позже, пока же оговорено, что у «Сельты» есть право выкупа, но не конкрентная сумма.

В этом сезоне Смолов провел в составе «Локо» 19 официальных матчей, забил четыре мяча и сделал четыре голевых передачи. (Вячеслав Короткин).

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