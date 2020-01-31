Стало известно, сколько «Сельта» предложила за выкуп Смолова
«Сельта» и «Локомотив» пока не договорились по сумме выкупа нападающего Федора Смолова.
«Сельта» и «Локомотив» пока не договорились по сумме выкупа нападающего Федора Смолова.
Клуб из Виго был готов включить в арендное соглашение компенсацию москвичам за приобретение прав на игрока летом в размере 8,5 миллиона евро.
В этом сезоне Смолов провел в составе «Локо» 19 официальных матчей, забил четыре мяча и сделал четыре голевых передачи. (Вячеслав Короткин).