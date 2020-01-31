Кокорин «на словах» договорился с «Зенитом» и был обманут

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«Было два разговора. Лично с президентом. Мы договаривались не на бумагах, а на словах. Но все вышло по-другому», — поделился Кокорин. Обманутый форвард рассказал, что после возвращения в «Зенит» у него были амбиции. «Выступать за другой клуб стоило только после того, как в “Зените” мне скажут, что я им не нужен», — пояснил футболист.

30 января стало известно, что Кокорин задумался о переходе в один из европейских клубов. Форвард хочет разорвать контракт с «Зенитом» и уехать за границу. При этом сторона игрока понимает, что найти клуб в России ему будет сложно из-за скандала, возникшего после его отказа поехать в аренду в «Сочи».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2da067a2231bf939e302" data-vnd="2da067a2231bf939e302" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2da067a2231bf939e302" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

28 января Кокорин объявил, что не поедет с основной командой «Зенита» в Испанию. Об этом футболист узнал от руководства клуба. О своих дальнейших планах форвард не говорил. В «Зените» с официальным заявлением о судьбе Кокорина так никто и не выступил, за что клуб критиковали болельщики.