Кокорин «на словах» договорился с «Зенитом» и был обманут

«Было два разговора. Лично с президентом. Мы договаривались не на бумагах, а на словах. Но все вышло по-другому», — поделился Кокорин. Обманутый форвард рассказал, что после возвращения в «Зенит» у него были амбиции. «Выступать за другой клуб стоило только после того, как в “Зените” мне скажут, что я им не нужен», — пояснил футболист.
30 января стало известно, что Кокорин задумался о переходе в один из европейских клубов. Форвард хочет разорвать контракт с «Зенитом» и уехать за границу. При этом сторона игрока понимает, что найти клуб в России ему будет сложно из-за скандала, возникшего после его отказа поехать в аренду в «Сочи».
28 января Кокорин объявил, что не поедет с основной командой «Зенита» в Испанию. Об этом футболист узнал от руководства клуба. О своих дальнейших планах форвард не говорил. В «Зените» с официальным заявлением о судьбе Кокорина так никто и не выступил, за что клуб критиковали болельщики.
Кокорин присоединился к «Зениту» после освобождения из колонии в сентябре 2019-го. Вместе с футболистом Павлом Мамаевым он был осужден за участие в двух драках в Москве в октябре 2018-го.