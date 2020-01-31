Федун: «Спартак» намерен выдвинуть Прядкина кандидатом на пост главы РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Прием заявок от кандидатов в руководители лиги завершится 4 февраля.

«Мы пока не отправляли официальное письмо, мы еще обсудим этот вопрос. Но велика вероятность того, что клуб выдвинет кандидатуру Прядкина», — заявил Федун.

Во вторник на внеочередном общем собрании РПЛ представители руководства клубов согласились с решением избирательного комитета Российского футбольного союза (РФС) о признании выборов президента премьер-лиги, состоявшихся 16 января, недействительными.

Прядкин работает в РПЛ (до 2018 года — Российская футбольная премьер-лига) с 2001 года. С 2007 года он занимает пост президента. В предыдущий раз он был переизбран 21 апреля 2015 года.

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Кто может стать президентом РПЛ

Согласно опубликованному на официальном сайте РПЛ уставу организации, президентом премьер-лиги «может быть любое дееспособное физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, признающее положения учредительных документов премьер-лиги, а также требования и положения ФИФА, УЕФА и РФС». Право выдвигать кандидатов на пост главы лиги есть только у клубов — членов РПЛ. При этом Прядкин как действующий президент лиги имеет право выдвинуть свою кандидатуру для избрания на этот пост на новый срок.