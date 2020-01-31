Федун: «Спартак» намерен выдвинуть Прядкина кандидатом на пост главы РПЛ
МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Футбольный клуб «Спартак» с большой долей вероятности выдвинет действующего президента Российской
МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Футбольный клуб «Спартак» с большой долей вероятности выдвинет действующего президента Российской
Прием заявок от кандидатов в руководители лиги завершится 4 февраля.
«Мы пока не отправляли официальное письмо, мы еще обсудим этот вопрос. Но велика вероятность того, что клуб выдвинет кандидатуру Прядкина», — заявил Федун.
Во вторник на внеочередном общем собрании РПЛ представители руководства клубов согласились с решением избирательного комитета Российского футбольного союза (РФС) о признании выборов президента
Прядкин работает в РПЛ (до 2018 года — Российская футбольная премьер-лига) с 2001 года. С 2007 года он занимает пост президента. В предыдущий раз он был переизбран 21 апреля 2015 года.
Согласно опубликованному на официальном сайте РПЛ уставу организации, президентом
Полномочия действующего главы РПЛ истекают 21 апреля 2020 года, когда подойдет к концу пятилетний срок, на который он был избран. При этом он может досрочно прекратить выполнение своих полномочий при одном из следующих условий: по решению общего собрания членов