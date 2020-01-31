Гендиректор «Спартака»: Поправим результат, чтобы не упасть в ФНЛ

«Некоторые болельщики опасаются падения “Спартака” в ФНЛ? Моя позиция: эти разговоры не имеют никакой связи с реальностью. Мы находимся не на том месте, на котором хотели бы быть. Думаю, что мы поправим результат. Чтобы точно не упасть в ФНЛ. Вообще, мы идем от матча к матчу. Изначально было понятно, что этот сезон — инвестиция в будущее», — цитирует Цорна Матч ТВ.