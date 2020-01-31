Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Герта
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
22:45
Ренн
Нант
Футбол. Зарубежный
1.02
Гранада
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
1.02
Лестер
Челси
Футбол. Зарубежный
1.02
Болонья
Брешиа
Футбол. Зарубежный
1.02
Боруссия Д
Унион Б
Все события
Фоторепортажи
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
23Пушкин и витязи, елка и драники. Звезды КХЛ в Москве
16:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гендиректор «Спартака»: Поправим результат, чтобы не упасть в ФНЛ

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, какие задачи поставлены перед командой на оставшуюся часть сезона.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Некоторые болельщики опасаются падения “Спартака” в ФНЛ? Моя позиция: эти разговоры не имеют никакой связи с реальностью. Мы находимся не на том месте, на котором хотели бы быть. Думаю, что мы поправим результат. Чтобы точно не упасть в ФНЛ. Вообще, мы идем от матча к матчу. Изначально было понятно, что этот сезон — инвестиция в будущее», — цитирует Цорна Матч ТВ.

На текущий момент «Спартак» занимает 10-ю строку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 22 очка после 19 матчей.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий
«Спартак» проиграл «Ростову», а фанаты ушли с трибун
Читайте также
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Соцсети разозлила новая 'голая выходка' Волански
Кокорин объяснил свой отказ ехать в аренду в 'Сочи'
Черчесов прокомментировал трансферы Смолова и Комличенко
«Барселона» приобрела футболиста «Браги» за 31 млн евро
Стало известно имя второго финалиста Australian Open
Соболев попросил не сравнивать его с Дзюбой
«Амур» впервые с 2016 года обыграл ЦСКА в матче КХЛ
Российский биатлонист выиграл спринт на юношеском ЧМ
Бывшего тренера Макгрегора посадили за убийство
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь