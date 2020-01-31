Соболев попросил не сравнивать его с Дзюбой

Ранее Соболев на правах аренды перешел из самарских «Крыльев Советов» в московский «Спартак». Аренда с правом выкупа рассчитана до конца текущего сезона.

«Нравится ли мне сравнение с Дзюбой? Нет, мне не нравится, что меня называют Сибирским Дзюбой. Я — Александр Соболев, а Дзюба — это Дзюба. Не надо меня с ним сравнивать», — цитирует Соболева Матч ТВ.