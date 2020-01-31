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16:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Соболев попросил не сравнивать его с Дзюбой

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Форвард «Спартака» Александр Соболев рассказал, что ему не нравится сравнение с соотечественником Артемом Дзюбой.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Соболев на правах аренды перешел из самарских «Крыльев Советов» в московский «Спартак». Аренда с правом выкупа рассчитана до конца текущего сезона.

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«Нравится ли мне сравнение с Дзюбой? Нет, мне не нравится, что меня называют Сибирским Дзюбой. Я — Александр Соболев, а Дзюба — это Дзюба. Не надо меня с ним сравнивать», — цитирует Соболева Матч ТВ.

При этом футболист отметил, что ему приятно наблюдать за игрой шведского нападающего Златана Ибрагимовича.

«Мне нравится, как Златан Ибрагимович играет. Если появится заголовок “сибирский Ибра”? Ну, посмеемся», — сказал спортсмен.

В текущем сезоне 22-летний Соболев забил 10 мячей в 18 матчах Российской премьер-лиги.

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