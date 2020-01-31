«Локомотив» объявил заявку на турнир в Катаре

«Локомотив» объявил заявку на турнир в Катаре

«Локомотив» в своём «твиттере» объявил заявку на турнир в Катаре, в котором также участие примут «Партизан», «Спартак» и «Ростов».