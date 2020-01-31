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19:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: «Локомотив» и ЦСКА интересуются экс-защитником «Крыльев Советов»

Защитник «Тулузы» Агустин Рохель может продолжить карьеру в РПЛ, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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В приобретении экс-игрока «Крыльев Советов» заинтересованы «Локомотив» и ЦСКА. Ранее неудачей закончились переговоры агента уругвайца с «Лечче». Во французском клубе считают, что у Рохеля завышенные финансовые требования.

На счету 22-летнего защитника 6 матчей в текущем сезоне. Его контракт рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает стоимость уругвайца в 1,8 миллиона евро. За «Крылья Советов» Рохель провел 18 встреч, в которых заработал 2 красные карточки.

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