Миранчука отказались отпускать в «Милан»
Российский полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук мог оказаться в итальянском «Милане». О сорванной сделке сообщил
Российский полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук мог оказаться в итальянском «Милане». О сорванной сделке сообщил
Клуб предложил три миллиона евро за аренду 24-летнего хавбека с правом последующего выкупа за 15 миллионов евро. Отмечается, что на трансфер наложил вето главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин. Сам Миранчук был готов переехать в Италию.
30 января другой футболист «Локомотива» Федор Смолов отправился в аренду. Форвард присоединился к испанской «Сельте». Он проведет в клубе из Виго остаток сезона-2019/2020.
«Милан» занимает восьмое место в чемпионате Италии. В активе клуба 31 набранное очко после 21 матча.