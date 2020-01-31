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19:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Миранчука отказались отпускать в «Милан»

Российский полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук мог оказаться в итальянском «Милане». О сорванной сделке сообщил Telegram-канал Betting Insider.

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Источник: РИА "Новости"

Клуб предложил три миллиона евро за аренду 24-летнего хавбека с правом последующего выкупа за 15 миллионов евро. Отмечается, что на трансфер наложил вето главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин. Сам Миранчук был готов переехать в Италию.

30 января другой футболист «Локомотива» Федор Смолов отправился в аренду. Форвард присоединился к испанской «Сельте». Он проведет в клубе из Виго остаток сезона-2019/2020.

Интерес к Миранчуку проявлял также туринский «Ювентус». На счету полузащитника 11 голов в 23 матчах за «Локомотив» в нынешнем сезоне.

«Милан» занимает восьмое место в чемпионате Италии. В активе клуба 31 набранное очко после 21 матча.

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