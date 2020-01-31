Малафеев ушел из спортивного департамента «Зенита»

Источник: Спорт-Экспресс

В должности заместителя спортивного директора он курировал работу «Зенита-2» и молодежной команды, отвечал за трансферы и подписание контрактов с игроками, а также перемещения футболистов внутри клубной пирамиды.

Вместе с Малафеевым из клуба ушел его помощник Александр Макаров.