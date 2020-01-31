Никита Котин перешёл в ЦСКА из «Крыльев Советов»
Московский ЦСКА на официальном сайте объявил о приобретении у самарских «Крыльев Советов» 17-летнего центрального защитника Никиты Котина.
Московский ЦСКА на официальном сайте объявил о приобретении у самарских «Крыльев Советов» 17-летнего центрального защитника Никиты Котина.
Соглашение с футболистом юношеской сборной России рассчитано на 3,5 года.
В новом клубе Котин будет выступать под 13-м номером. Игрок присоединится к команде на сборах в Кампоаморе после оформления визы.
В нынешнем сезоне Никита принял участие в 17 матчах молодёжного первенства России. В активе защитника 1 гол.
ЦСКА, набрав 34 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской