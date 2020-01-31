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31 января, источник: Чемпионат.com

Никита Котин перешёл в ЦСКА из «Крыльев Советов»

Московский ЦСКА на официальном сайте объявил о приобретении у самарских «Крыльев Советов» 17-летнего центрального защитника Никиты Котина.

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Соглашение с футболистом юношеской сборной России рассчитано на 3,5 года.

В новом клубе Котин будет выступать под 13-м номером. Игрок присоединится к команде на сборах в Кампоаморе после оформления визы.

В нынешнем сезоне Никита принял участие в 17 матчах молодёжного первенства России. В активе защитника 1 гол.

ЦСКА, набрав 34 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 встречах подопечные Виктора Гончаренко одержали 10 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений.

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