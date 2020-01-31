Никита Котин перешёл в ЦСКА из «Крыльев Советов»

Соглашение с футболистом юношеской сборной России рассчитано на 3,5 года.

В новом клубе Котин будет выступать под 13-м номером. Игрок присоединится к команде на сборах в Кампоаморе после оформления визы.

В нынешнем сезоне Никита принял участие в 17 матчах молодёжного первенства России. В активе защитника 1 гол.