Бывший тренер ФК «Ливерпуль» Бувач стал спортивным директором московского «Динамо»

Бувач работал помощником главного тренера Юргена Клоппа в германских «Майнце» и «Боруссии» (Дортмунд), а также в английском «Ливерпуле». Он помог Клоппу вернуть «Майнц» в высший дивизион чемпионата Германии, а также работал в тренерском штабе «Боруссии», когда дортмундцы стали чемпионами страны (сезон-2010/11, 2011/12). Вместе с Клоппом Бувач перешел в «Ливерпуль», но покинул английскую команду в апреле 2018 года. Бувач неоднократно заменял Клоппа на посту главного тренера в отдельных играх, когда тот получал дисквалификации.