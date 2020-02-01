Бывший тренер ФК «Ливерпуль» Бувач стал спортивным директором московского «Динамо»
ТАСС, 1 февраля. Босниец Желько Бувач стал спортивным директором московского футбольного клуба «Динамо». Об этом сообщает
ТАСС, 1 февраля. Босниец Желько Бувач стал спортивным директором московского футбольного клуба «Динамо». Об этом сообщает
Соглашение с боснийским специалистом рассчитано на 2,5 года. Предыдущим спортивным директором был Роман Орещук, который покинул должность 11 октября 2019 года.
Бувач работал помощником главного тренера Юргена Клоппа в германских «Майнце» и «Боруссии» (Дортмунд), а также в английском «Ливерпуле». Он помог Клоппу вернуть «Майнц» в высший дивизион чемпионата Германии, а также работал в тренерском штабе «Боруссии», когда дортмундцы стали чемпионами страны (сезон-2010/11, 2011/12). Вместе с Клоппом Бувач перешел в «Ливерпуль», но покинул английскую команду в апреле 2018 года. Бувач неоднократно заменял Клоппа на посту главного тренера в отдельных играх, когда тот получал дисквалификации.
«Динамо» находится на восьмом месте в чемпионате России, набрав 24 очка после 19 матчей.