Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:00
Гранада
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
15:30
Лестер
Челси
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Брешиа
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Унион Б
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Байер
Футбол. Зарубежный
17:30
Фортуна Д
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Бавария
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Вердер
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
18:00
Ливерпуль
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд
Эвертон
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Норвич
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
18:00
Реал
Атлетико
Футбол. Зарубежный
19:30
ПСЖ
Монпелье
Футбол. Зарубежный
20:00
Кальяри
Парма
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
20:30
РБ Лейпциг
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Мальорка
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
22:00
Ним
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Брест
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:45
Сассуоло
Рома
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Сельта
Все события
Фоторепортажи
19Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы!
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
10:50 (мск), источник: ТАСС

Бывший тренер ФК «Ливерпуль» Бувач стал спортивным директором московского «Динамо»

ТАСС, 1 февраля. Босниец Желько Бувач стал спортивным директором московского футбольного клуба «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Наверх

Соглашение с боснийским специалистом рассчитано на 2,5 года. Предыдущим спортивным директором был Роман Орещук, который покинул должность 11 октября 2019 года.

Бувач работал помощником главного тренера Юргена Клоппа в германских «Майнце» и «Боруссии» (Дортмунд), а также в английском «Ливерпуле». Он помог Клоппу вернуть «Майнц» в высший дивизион чемпионата Германии, а также работал в тренерском штабе «Боруссии», когда дортмундцы стали чемпионами страны (сезон-2010/11, 2011/12). Вместе с Клоппом Бувач перешел в «Ливерпуль», но покинул английскую команду в апреле 2018 года. Бувач неоднократно заменял Клоппа на посту главного тренера в отдельных играх, когда тот получал дисквалификации.

«Динамо» находится на восьмом месте в чемпионате России, набрав 24 очка после 19 матчей.

Читайте также
Динамо
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Ирина Роднина: это для меня в жизни человек номер один
Вирусы, деньги, политика. Как Россия спасала международные соревнования
Овечкин крушит рекорды. Обогнал Мессье и нокаутировал неудачника
Миранчука не отпустили в «Милан», Эмре Джан перешел в «Боруссию»
Панарин мощно вернулся после травмы и забил крутой гол (видео)
Малкин и Кросби — гении. Русский и канадец выиграли дерби
Шайба и передача Кучерова помогли «Тампе» победить в матче НХЛ
«Лейкерс» уступили в первой домашней игре после гибели Брайанта
Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова подписал контракт с UFC
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь