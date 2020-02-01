Дубль Панченко помог «Динамо» победить «Младость» в контрольном матче

Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 3:1 в пользу «бело-голубых» в составе которых голы забили Владимир Рыков (9-я минута) и Кирилл Панченко (12, с пенальти, и 15), у проигравших 11-метровый удар на 40-й минуте реализовал Предраг Павлович.