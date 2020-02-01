Дубль Панченко помог «Динамо» победить «Младость» в контрольном матче
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Футболисты московского «Динамо» обыграли сербскую «Младость» в товарищеском матче на сборе в Турции.
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Футболисты московского «Динамо» обыграли сербскую «Младость» в товарищеском матче на сборе в Турции.
Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 3:1 в пользу «бело-голубых» в составе которых голы забили Владимир Рыков (9-я минута) и Кирилл Панченко (12, с пенальти, и 15), у проигравших 11-метровый удар на 40-й минуте реализовал Предраг Павлович.
На субботу у «Динамо» запланирован еще один контрольный матч — против чешского «Слована» (Либерец).