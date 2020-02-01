«Негативный фон и ситуация с Кокориным». Представитель Исламхана раскрыл детали просмотра в «Зените»

Источник: РИА "Новости"

С 17 по 25 января Исламхан тренировался с чемпионами России на сборе в Катаре. В ходе просмотра казахстанец сыграл в двух контрольных матчах: против катарского «Аль-Увайнаха» (10:0) он был на поле весь второй тайм и отдал две голевые передачи, а во встрече с австрийским «Зальцбургом» (3:6) вышел в стартовом составе и заменился на 61-й минуте.

— Как возник вариант с «Зенитом»?

— Достаточно неожиданно, — говорит Арчегов. — Поскольку Баторик играл вместе с Анатолием Тимощуком, именно он предложил Семаку пригласить Исламхана на просмотр. Сергей Богданович предварительно отсмотрел несколько игр Баторика, понял, каким техническим арсеналом обладает игрок, и дал согласие на его приглашение на сбор. Как объяснил Сергей Богданович, задача его тренерского штаба была посмотреть Исламхана на других скоростях.

Также в этой истории важно подчеркнуть большое уважение к Баторику, поскольку он решился поехать на просмотр. Он не побоялся выйти из зоны комфорта и принял этот вызов. Я общался со многими футболистами, большинство из них не рискнули бы ехать на просмотр, потому что это во многом лотерея.

Я специально ездил в Катар и хочу прояснить ситуацию относительно просмотра Баторика в «Зените». Мы разговаривали с Сергеем Богдановичем, он был очень доволен самоотдачей игрока на тренировках, тем, какой он объем работы выполняет, также отмечал качественную работу с мячом. Самому Баторику очень понравилось в «Зените», а именно атмосфера внутри команды, ребята очень хорошо его приняли. Да и со стороны было видно, что Сергей Богданович создает прекрасную обстановку в команде. Баторику было очень комфортно работать под руководством Семака.

Но — возвращаясь к словам о лотерее, после матча с «Зальцбургом», на мой взгляд, внутри клуба мнения о будущем Бато в «Зените» разделились. При этом я разговаривал с Семаком до этой игры, он сказал, что в целом готов рассматривать его в качестве футболиста «Зенита». Но, естественно, решение принимается коллегиально.

Негативный фон также создали эксперты, которые катком проехались по Исламхану. Но если объективно взглянуть на матч с «Зальцбургом», то он в целом получился неудачным для «Зенита». «Зальцбург» на самом пике, находится в отличном игровом тонусе и идет на первом месте в австрийской Бундеслиге, а «Зенит» только проводит свой первый сбор. Скорости были совершенно разные.

Если брать конкретно Исламхана, то последний свой профессиональный матч он сыграл 10 ноября, то есть фактически два с половиной месяца назад. После этого был отпуск, далее он провел полноценный сбор с «Кайратом» и затем сразу присоединился к «Зениту» в Катаре. Контрольный матч с «Аль-Увайнахом» нельзя было серьезно рассматривать, то есть игра с «Зальцбургом», по большому счету, была первой для него на серьезном уровне после такого перерыва.

Еще добавлю, что обсуждалась возможность поехать на второй сбор с «Зенитом», доказать всем скептикам и руководству, что он заслуживает играть в этом клубе. Но, учитывая непростую ситуацию в клубе, связанную с Александром Кокориным, мы решили не ставить Семака в неудобное положение.

— Правда ли, что Кайрат Советаевич все-таки повлиял на то, что Исламхан поехал на просмотр именно в «Зенит»?

— Авторитет Кайрата Советаевича, безусловно, имел вес, ни для кого не секрет, что у него прекрасные отношения со многими футбольными функционерами, поэтому с его стороны участие наверняка имело место. Думаю, он сделал пару важных звонков, после которых Баторика пригласили на просмотр.

— Учитывая, что варианты с РПЛ постепенно отпадали, была ли хоть малейшая вероятность, что Исламхан вернется на короткий срок в «Кайрат»?

— Думаю, Кайрат Советаевич был готов видеть его, но мы такой вариант не рассматривали. Задача была сменить декорации, попробовать себя в другом чемпионате.