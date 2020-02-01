Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Борнмут
Астон Вилла
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ливерпуль
Саутгемптон
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Уотфорд
Эвертон
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
Норвич
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вест Хэм Юнайтед
Брайтон & Хоув
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реал
Атлетико
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия Д
Унион Б
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хоффенхайм
Байер
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фортуна Д
Айнтрахт Ф
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Майнц
Бавария
13
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аугсбург
Вердер
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Болонья
Брешиа
11
Футбол. Зарубежный
19:30
ПСЖ
Монпелье
Футбол. Зарубежный
20:00
Кальяри
Парма
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
20:30
РБ Лейпциг
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Мальорка
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
15:30
Лестер
Челси
22
Футбол. Зарубежный
22:00
Ним
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Брест
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Лилль
Футбол. Зарубежный
15:00
Гранада
Эспаньол
21
Футбол. Зарубежный
22:45
Сассуоло
Рома
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Сельта
Все события
Фоторепортажи
10Сборная России вышла в финал МЧМ
9Большунов впервые в карьере выиграл «Тур де Ски»
15:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Антон Миранчук получил травму в товарищеском матче с «Партизаном»

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук получил травму в матче с белградским «Партизаном» на товарищеском футбольном турнире в Катаре.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча «Локомотива» и «Партизана» проходит в субботу. По ходу первого тайма счет 1:1.

Миранчук получил травму в первом тайме и был заменен на Жоао Марио на 18-й минуте игры.

Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Соцсети разозлила новая 'голая выходка' Волански
Кокорин объяснил свой отказ ехать в аренду в 'Сочи'
Овечкин крушит рекорды. Обогнал Мессье и нокаутировал неудачника
Миранчука не отпустили в «Милан», Эмре Джан перешел в «Боруссию»
София Кенин — новая королева Мельбурна
Кто больше всех потратил на трансферы этой зимой? Отвечаем
Шайба и передача Кучерова помогли «Тампе» победить в матче НХЛ
«Челси» сыграл вничью с «Лестером» благодаря дублю защитника
Глава UFC обозначил сроки боя-реванша Нурмагомедова и Макгрегора
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь