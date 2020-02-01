Антон Миранчук получил травму в товарищеском матче с «Партизаном»
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук получил травму в матче с белградским «Партизаном» на товарищеском футбольном турнире в Катаре.
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук получил травму в матче с белградским «Партизаном» на товарищеском футбольном турнире в Катаре.
Встреча «Локомотива» и «Партизана» проходит в субботу. По ходу первого тайма счет 1:1.
Миранчук получил травму в первом тайме и был заменен на Жоао Марио на 18-й минуте игры.