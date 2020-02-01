Антон Миранчук рискует пропустить остаток сезона из-за травмы

Источник: РИА "Новости"

Встреча в эти минуты проходит в Дохе. К 81-й минуте счёт ничейный — 1:1.

Как сообщили в эфире телеканала «Матч ТВ», у хавбека подозрение на травму пятой плюсневой кости. Миранчук покинул поле на 18-й минуте и в данный момент направляется в больницу. В случае подтверждения диагноза полузащитник не сможет сыграть до лета.