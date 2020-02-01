«Локомотив» проиграл «Партизану» по пенальти в первом матче Кубка Париматч Премьер

Основное время завершилось вничью со счетом 1:1. В серии пенальти точнее были футболисты «Партизана» — 4:2.

В составе московской команды гол забил португалец Эдер на 30-й минуте. Ответный мяч на счету бывшего футболиста московского ЦСКА серба Зорана Тошича (34). «Партизан» набрал два очка, «Локомотив» — одно.

Турнир завершится 9 февраля. Помимо «Локомотива» и «Партизана», в соревновании примут участие российские клубы «Спартак» (Москва) и «Ростов», команды проведут по одной встрече друг против друга.