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16:58 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» проиграл «Партизану» по пенальти в первом матче Кубка Париматч Премьер

ТАСС, 1 февраля. Российский футбольный клуб «Локомотив» (Москва) проиграл сербскому «Партизану» в серии пенальти в стартовом матче Кубка Париматч Премьер. Встреча прошла в Дохе.

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Основное время завершилось вничью со счетом 1:1. В серии пенальти точнее были футболисты «Партизана» — 4:2.

В составе московской команды гол забил португалец Эдер на 30-й минуте. Ответный мяч на счету бывшего футболиста московского ЦСКА серба Зорана Тошича (34). «Партизан» набрал два очка, «Локомотив» — одно.

Турнир завершится 9 февраля. Помимо «Локомотива» и «Партизана», в соревновании примут участие российские клубы «Спартак» (Москва) и «Ростов», команды проведут по одной встрече друг против друга.

«Спартак» первую игру проведет в субботу против «Ростова», 5 февраля московский клуб встретится с «Локомотивом», 8 февраля — с «Партизаном». 4 февраля «Ростов» сыграет с «Партизаном», в заключительном матче турнира подопечные Валерия Карпина проведут встречу с «Локомотивом» 9 февраля.

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