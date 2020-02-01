Евгений Гинер — о стоимости ЦСКА, Чалове и Слуцком

Источник: Спорт-Экспресс

Глава армейского клуба Евгений Гинер выступил в программе Нобеля Арустамяна «Инсайдеры». Руководитель красно-синих рассказал о принципах управления ПФК, перспективах его развития, а также отношении к футбольным агентам.

Про стоимость клуба

— Мы заказывали оценку клуба. Где-то 24 миллиарда рублей получилось.

Партнеры потенциальные имелись. Но продажу никогда мне не предлагали. И условие было всегда, что если кто-то входит, то я должен какое-то время оставаться и вести дела.

Я не думаю, что ВЭБ было бы интересно (или получено указание) просто входить чисто финансово. Мы станем со спортивной частью управлять этим. И нас нельзя приравнивать к тем клубам, где основными акционерами являются государственные структуры.

Построить работу надо так, чтобы у каждого был свой карт-бланш. Но решающее слово, конечно, мое.

Всегда коробит, когда меня называют «влиятельной фигурой» или «лучшим менеджером». Но это не так. Может, я лучший руководитель менеджмента, который занимается клубом.

Но не должен быть авторитет президента для игроков выше, чем авторитет тренера.

Про Усманова

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Алишер Усманов — мой близкий друг, прекрасный человек. Он по-настоящему разбирается в футболе, я люблю с ним разговаривать. Его советы очень серьезно воспринимаются.

Он очень много помогает: советами, какими-то связями, некоторыми другими моментами. Это может быть абсолютно разная помощь. И я всегда это помню, уважаю и ценю это человека. Станет ли он партнером? Мы никогда не разговаривали на эту тему.

Про трансферы

Серьезные изменения произошли за последний год. Те ребята, которые отыграли по 15−17 лет, должны были уходить. Возраст наступает такой, когда пора заканчивать. Полностью поменяли состав: теперь команда — одна из самых молодых в Европе.

ВЭБ входит в капитал и, думаю, будет только лучше для клуба. Это временная мера. Это нормально.

Изучаем опыт топ-клубов Европы. Игорь Иванович Шувалов никогда пустых слов на ветер не бросает. Сейчас, думаю, будет легче прийти к тому, о чем он сказал. То есть, выйти на новый уровень.

Сможем ли заплатить больше за трансферы, чем другие клубы? Это глупость. Мы никогда не покупали бездумно, чтобы просто потратить деньги. Самое дорогое приобретение за всю историю — это Влашич. Сегодня цены на рынке гораздо выше, чем 10−12 лет назад. Привезти ведь надо талантливых футболистов, которые усилят состав, начнут приносить титулы. А переплюнуть всех и сказать: «Мы, русские, платим больше», — это бред.

Суперзвезды не поедут в российский чемпионат. Зачем кидаться громкими фразами?

Про Чалова

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Предложение по Чалову было. Давали очень хорошие деньги. Но Федору нужно еще окрепнуть. Я с ним на эту тему разговаривал.

Почему не продал Чалова в «Кристал Пэлас»? Это не тот клуб, в который должен перейти Федя.

Мы никогда не рассматриваем подобный трансфер со стороны денег. Если бы у нас было предложение, если бы сам Федя был бы готов и его приглашал бы клуб, который чуть ниже линейки топ — однозначно мы бы его отпустили. Иначе футболист перестанет играть.

Федя сам принял решение не ехать в Англию. Зачем уезжать из ЦСКА, который выступает в Лиге чемпионов, в команду, которая борется за право остаться в премьер-лиге? Просто уехать? Такой цели не ставилось.

Про агентов

За всю историю моего владения клубом, я встречался с двумя-тремя агентами. Считаю, что агенты вообще не нужны.

Как-то говорили с Вагнером Лав. Я спросил: «Зачем тебе агент?» Он ответил: «Когда у меня не было бутс, еды, он давал мне денег, не зная, во что я вырасту. Как я могу его бросить?».

Такой подход понимаю. Так вложитесь в молодых ребят. Поддерживайте этих. Но здесь я такого не вижу.

Про судейство

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Не хотелось бы обсуждать судейство. Посмотрим, что сделает его новое руководство. Оценку будем давать через время.

Мне хочется, чтобы у нас всех отложилась мысль в голове, что судья может ошибаться. Что это не подковерные игры. Думаю, теперь прекратятся скандалы, которые пошли с первого тура. Кашшаи — он нейтральный. При нем не будет клановости.

Было ли это при Егорове. Теперь его нет, зачем это обсуждать?

Про телеправа

Как повысить доходность российского футбола? Один фактор уже есть: болельщики пошли на стадионы. Наши люди еще не очень привыкли к атрибутике. Но самое важное — это телевизионный контракт.

Я думаю, что права на российский чемпионат должны стоить минимум 300 миллионов долларов. Не должно быть футбола на бесплатном телевидении. Это неправильно. Этого нет нигде в мире.

Думаю, скоро все перейдет в интернет. Тогда и деньги пойдут другие, ведь появится конкуренция.

Про расширение РПЛ

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ЦСКА выступает за расширение РПЛ до 18 команд. Это, во-первых, увеличение количества матчей. Любой футболист скажет, что лучше играть, чем тренироваться.

Считаю, что расширять надо за счет приглашения казахских, белорусских, армянских команд.

У нас зимний перерыв — три месяца. Необязательно играть в Екатеринбурге 12 декабря. Летом должен быть два месяца перерыв как в европейских чемпионатах, а зимой — месяц-полтора. Тогда начнет расти уровень.

Про Березуцких

Наши ребята, если заканчивают и хотят работать в клубе, то они должны потрудиться на всех направлениях. С первой командой, в детской школе, в селекционном отделе. И для себя сделать выбор, где ему комфортнее. Надеюсь, через месяц-два братья Березуцкие сделают для себя такой выбор.

Про Слуцкого

Я желаю ему только удачи и успехов. Он поработал в Англии, в Голландии. Теперь поработает в «Рубине».

Мы не всегда соглашались друг с другом. Но как болельщик и тренер. Мне было всегда интересно, почему вышел тот футболист, а не этот. Чисто для себя интересно. Я не считаю себя профессионалом в вопросе футбольной тактики.

Желаю Слуцкому успехов. Он не уходил со скандалом — просто захотел взять паузу. И ни в чем не обманул.

Про Гончаренко

Игра мне нравится, результат — не всегда. Надо набраться терпения. Невозможно, чтобы команда сразу заиграла. Даже «Манчестер Сити» какое-то время кувыркался при Гвардьоле.

У Гончаренко есть карт-бланш. Нельзя так: проиграл несколько игр — давай нового тренера. Нужно задать вопрос себе. Может, я что-то не обеспечил?