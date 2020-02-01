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1 февраля, источник: Чемпионат.com

Тедеско взял реванш у Карпина. «Спартак» лихо провел первый матч в году

Интенсивный прессинг, контратаки и дубль Мирзова.

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Источник: РИА "Новости"

Несмотря на статус турнира и слова Валерия Карпина о том, что от «Ростова» бескомпромиссной борьбы в Кубке Матч Премьер ждать не стоит, наблюдать за встречей «Спартака» и ростовского клуба было довольно интересно.

Ещё до своего начала этот матч таил в себе предостаточно интриг. Каким будет «Спартак» после первого сбора с Тедеско? Как московский клуб проведёт первую встречу во время зимней паузы? Чем может удивить команда Карпина? В какой сейчас форме Мамаев? Да десятки интриг! Вы и сами без проблем могли бы назвать ещё несколько.

На повестке игры, к сожалению, не стоял лишь вопрос, как проявит себя новичок «Спартака» Александр Соболев. Выход форварда на поле во встрече с «Ростовом» был исключен.

«Стоит ли ожидать Соболева в составе в ближайшее время? Он прилетел вчера рано утром и завтра играть не будет. Что касается следующих матчей — посмотрим», — говорил во время пресс-конференции Доменико Тедеско.

В первом тайме свои составы обе команды разбавили молодёжью. У «Спартака» место в тройке центральных защитников вместе с Джикией и Кутеповым занял 19-летний Павел Маслов, а в центре полузащиты появился Никита Бакалюк. У «Ростова» на левом фланге обороны с первой минуты матча действовал Данила Ведерников, а в опорной зоне — 19-летний Михаил Осинов.

Игра в Дохе началась неожиданно бодро. Обе команды задали высокий темп и сразу стали душить друг друга прессингом. Особенно активно в отбор шли спартаковцы. Тедеско с бровки подгонял своих футболистов, выкрикивая на русском языке слова «Вперёд» и «Давай!». На старте матча немецкий тренер так зарядил свою команду, что красно-белые даже начали откровенно грубить — к 11-й минуте «Спартак» уже получил две жёлтые карточки.

Игрок ФК "Спартак" Николай Рассказов (слева) и игрок ФК "Ростов" Павел Мамаев в матче турнира "Кубок Париматч Премьер" между ФК "Спартак" (Москва) и ФК "Ростов" (Ростов-на-Дону). | Источник: РИА "Новости"

Тем не менее ближе к середине первого тайма на поле стало меньше сумбура, и появилась возможность что-то разобрать в действиях обеих команд.

«Спартак» старался доминировать в матче и настаивал на владении мячом. В нападении команда Тедеско частенько пользовалась подключениями фланговых защитников — Айртона и Рассказова, которого немецкий тренер чаще остальных подгонял вперёд.

В первой тайме самым активным в «Спартаке» был Понсе. Аргентинец хорошо открывался, отлично взаимодействовал с Шюррле и регулярно пытался угрожать чужим воротам.

«Ростов» свою игру в нападении нашёл только к концу первой 45-минутки. Сначала команда Карпина неудачно старалась действовать на контратаках, как правило, забрасывая мяч в свободную зону на правом фланге, куда врывался Шомуродов. Однако затем мяч у жёлто-синих стал держаться, и ростовчане приступили к позиционному нападению. В этот отрезок игры на первый план вышли Норманн и Мамаев. Полузащитники были главной креативной силой команды Карпина. Они развивали атаки из глубины и нередко завершали их. Так вдвоём Матиас и Павел создали самый опасный момент в первом тайме игры. Россиянин отпасовал на норвежца, а тот развернулся и пробил рядом с ближней девяткой.

К сожалению, как и встреча «Локомотива» с «Партизаном», эта игра не обошлась без травм. За минуту до конца первого тайма из-за повреждения поле покинул Шюррле, а сразу после перерыва ростовчане лишились Бабурина. После столкновения с Глушенковым вратарь был вынужден завершить матч досрочно.

Главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин (справа) и игрок ФК "Спартак" Алекс Крал после окончания матча турнира "Кубок Париматч Премьер" между ФК "Спартак" (Москва) и ФК "Ростов" (Ростов-на-Дону). | Источник: РИА "Новости"

Спустя 4 минуты после окончания перерыва немногочисленные болельщики на стадионе в Дохе наконец увидели забитый мяч. Бакаев разогнал контратаку и вывел Мирзова один на один с голкипером «Ростова» Егором Седовым. Одним касанием нападающий «Спартака» переиграл вратаря и вывел свою команду вперёд.

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Чуть позже Мирзов удвоил преимущество своей команды. Нападающий вновь убежал в контратаку, получил передачу от Глушенкова, обыграл Седова и послал мяч в пустые ворота.

Во втором тайме спартаковцы организовали не одну опасную контратаку. Игра на контрвыпадах давалась красно-белым гораздо лучше, чем размеренные позиционные атаки.

После выхода на поле Ерёменко и Попова «Ростов» окончательно сосредоточился на позиционном нападении. Тем не менее после перерыва команда Карпина стала действовать медленнее и толком не могла взломать спартаковскую оборону во главе с Жиго. Лишь с помощью стандарта ростовчане отыграли один мяч. После навеса Попова со штрафного Хаджикадунич выиграл верх и головой отправил мяч в дальний угол ворот, установив окончательный счёт в игре.

Во время загрузки произошла ошибка.

После одной встречи делать выводы о нынешнем состоянии обеих команд, конечно же, ещё рано. Однако стоит отметить, что и «Ростов» и «Спартак» были хорошо готовы физически и проводили в интенсивном режиме достаточно длительные отрезки матча. Обеим командам удавалось отлично действовать в прессинге, однако в нападении спартаковцы смотрелись намного лучше, чем ростовчане. В «Спартаке» у Тедеско, видимо, пока лучшего всего получается организовывать именно контратаки, раз уж даже Резиуан Мирзов начал забивать.

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