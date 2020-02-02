Бувач в «Динамо» — интересно, но странно. Он гораздо больше тренер, чем директор
Тот случай, когда громкий трансфер — не гарантия успеха.
Тот случай, когда громкий трансфер — не гарантия успеха.
Сам по себе факт приглашения Желько Бувача в московское «Динамо» крайне интересен — не каждый день к нам приезжают люди, которые играли важную роль в штабе Юргена Клоппа. Однако вместе с этим не нужно брать во внимание только факт работы с одним из лучших тренеров мира. Понятно, что так сделка продаётся в прессе и среди болельщиков легче всего, но если разобраться, вопросов станет достаточно.
Чтобы они возникли, можно всего лишь сопоставить два факта. Первый: Бувач будет работать спортивным директором — человеком, который в вакуумных условиях имеет больше влияния на формирование состава и клубной стратегии, чем на игру команды. Второй факт: всю карьеру до этого Желько решал именно тренерские вопросы. Клопп, который отлично умеет делегировать ответственность внутри штаба, оставлял боснийскому сербу задачи по формированию тренировочного процесса в недельном цикле. Вопросы, на которые должен был искать ответы Бувач, звучали так: «Как будет играть соперник? Что мы сумеем противопоставить этой игре? Где мы хотим отвоёвывать себе мяч? Как всё это можно перенести на упражнения, в которых игроки достигают нужного поведения, не осознавая этого?».
Всё это методологические вопросы. Всё это вопросы, к которым спортивный директор обычно не имеет совершенно никакого отношения.
Речь даже не о том, что это может нервировать нынешний тренерский штаб «Динамо» (хотя, безусловно, это может быть раздражающим фактором). Речь, скорее, о том, что Бувач действительно большой специалист в плане методологии — в его голове постоянно возникают новые формы упражнений, которые можно адаптировать под следующего соперника или текущие проблемы состава. Чтобы доказать силу Желько, достаточно сказать, что нынешний ассистент Клоппа Пеп Лейндерс, который является большим специалистом по подбору упражнений, считал, что Бувач в этом вопросе — настоящая машина.
«Он просто феномен, настоящий тренерский компьютер. Он часами формирует нашу следующую тренировку с учётом того, какой аспект нам лучше всего стимулировать под следующего соперника. После таких упражнений я часто думаю: “Это просто фантастика, нам нужно делать
Человека с таким резюме и признанием в сфере
Антон Михашенок