Бувач в «Динамо» — интересно, но странно. Он гораздо больше тренер, чем директор

Источник: AP 2020

Сам по себе факт приглашения Желько Бувача в московское «Динамо» крайне интересен — не каждый день к нам приезжают люди, которые играли важную роль в штабе Юргена Клоппа. Однако вместе с этим не нужно брать во внимание только факт работы с одним из лучших тренеров мира. Понятно, что так сделка продаётся в прессе и среди болельщиков легче всего, но если разобраться, вопросов станет достаточно.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--acc771bb2c0cab50367d" data-vnd="acc771bb2c0cab50367d" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=acc771bb2c0cab50367d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Чтобы они возникли, можно всего лишь сопоставить два факта. Первый: Бувач будет работать спортивным директором — человеком, который в вакуумных условиях имеет больше влияния на формирование состава и клубной стратегии, чем на игру команды. Второй факт: всю карьеру до этого Желько решал именно тренерские вопросы. Клопп, который отлично умеет делегировать ответственность внутри штаба, оставлял боснийскому сербу задачи по формированию тренировочного процесса в недельном цикле. Вопросы, на которые должен был искать ответы Бувач, звучали так: «Как будет играть соперник? Что мы сумеем противопоставить этой игре? Где мы хотим отвоёвывать себе мяч? Как всё это можно перенести на упражнения, в которых игроки достигают нужного поведения, не осознавая этого?».

Всё это методологические вопросы. Всё это вопросы, к которым спортивный директор обычно не имеет совершенно никакого отношения.

Руководство «Динамо», комментируя сделку, заранее объясняет, что на работу штаба основной команды на тренировках Бувач влиять не должен. В таком случае интересно, почему клуб подписывает сотрудника, назначая ему не те задачи, с которыми он лучше всего справляется.

Речь даже не о том, что это может нервировать нынешний тренерский штаб «Динамо» (хотя, безусловно, это может быть раздражающим фактором). Речь, скорее, о том, что Бувач действительно большой специалист в плане методологии — в его голове постоянно возникают новые формы упражнений, которые можно адаптировать под следующего соперника или текущие проблемы состава. Чтобы доказать силу Желько, достаточно сказать, что нынешний ассистент Клоппа Пеп Лейндерс, который является большим специалистом по подбору упражнений, считал, что Бувач в этом вопросе — настоящая машина.

«Он просто феномен, настоящий тренерский компьютер. Он часами формирует нашу следующую тренировку с учётом того, какой аспект нам лучше всего стимулировать под следующего соперника. После таких упражнений я часто думаю: “Это просто фантастика, нам нужно делать что-то такое чаще”. Но при этом на следующий день он уже придумывает что-то новое, и это тоже прекрасно работает», — говорил Лейндерс во времена совместной работы.

Человека с таким резюме и признанием в сфере топ-специалистов назначают спортивным директором — вряд ли это самая подходящая из должностей. При этом «Динамо» подчёркивает тот факт, что Желько будет работать со всей клубной вертикалью и отвечать за стратегию развития — его знаний для этого действительно достаточно, но не учитывается фактор времени. Контракт с Бувачем подписан на два с половиной года, а этого времени мало не только для того, чтобы перелопатить всю клубную вертикаль, но и для того, чтобы подвести хотя бы первые итоги косметического ремонта. Таким образом, изначально критерии оценки работы специалиста при возникновении вопроса продления контракта выглядят очень размытыми.

Антон Михашенок