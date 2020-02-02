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14:37 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Локомотива» Антон Миранчук избежал перелома ноги

МОСКВА, 2 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Медицинское обследование полузащитника футбольного клуба «Локомотив» Антона Миранчука не выявило у игрока перелома ноги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе железнодорожников.

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Источник: РИА "Новости"

24-летний Миранчук получил повреждение в начале первого тайма матча Кубка Париматч Премьер с «Партизаном» (1:1, 1:4 — по пенальти), на 18-й минуте игры вместо него на поле вышел португальский полузащитник Жоау Мариу. Комментаторы телеканала «Матч Премьер» во время эфира сообщили о том, что у игрока есть подозрение на перелом пятой плюсневой кости. Обследование должно было пройти в воскресенье.

«У Антона Миранчука повреждение стопы. Перелома не выявлено», — сообщили в пресс-службе.

Во время загрузки произошла ошибка.

По информации ТАСС, сроки восстановления игрока могут составить от двух до четырех недель.

В первой половине сезона-2019/20 Миранчук провел в составе «Локомотива» 12 матчей во всех турнирах, забив два мяча и отдав одну передачу. В чемпионате России железнодорожники после 19 туров занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 34 очка. Отставание от занимающего первое место петербургского «Зенита» составляет 11 очков. В весенней части национальное первенство остается для москвичей единственным турниром, в котором они принимают участие, в Лиге чемпионов они завершили выступление в декабре, заняв четвертое место в группе с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и германским «Байером», а в Олимп — Кубке России вылетели на стадии 1/16 финала, проиграв на выезде калининградской «Балтике» (1:1, 1:4 — по пенальти).

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«Локомотив» проиграл пятый матч подряд в Лиге чемпионов
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