Футболист «Локомотива» Антон Миранчук избежал перелома ноги

24-летний Миранчук получил повреждение в начале первого тайма матча Кубка Париматч Премьер с «Партизаном» (1:1, 1:4 — по пенальти), на 18-й минуте игры вместо него на поле вышел португальский полузащитник Жоау Мариу. Комментаторы телеканала «Матч Премьер» во время эфира сообщили о том, что у игрока есть подозрение на перелом пятой плюсневой кости. Обследование должно было пройти в воскресенье.

В первой половине сезона-2019/20 Миранчук провел в составе «Локомотива» 12 матчей во всех турнирах, забив два мяча и отдав одну передачу. В чемпионате России железнодорожники после 19 туров занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 34 очка. Отставание от занимающего первое место петербургского «Зенита» составляет 11 очков. В весенней части национальное первенство остается для москвичей единственным турниром, в котором они принимают участие, в Лиге чемпионов они завершили выступление в декабре, заняв четвертое место в группе с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и германским «Байером», а в Олимп — Кубке России вылетели на стадии 1/16 финала, проиграв на выезде калининградской «Балтике» (1:1, 1:4 — по пенальти).