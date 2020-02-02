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16:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА проведет товарищеский матч с испанским клубом «Ориэула»

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Московский ЦСКА 5 февраля на сборе в Кампоаморе сыграет контрольный матч с испанским клубом «Ориуэла», сообщается на сайте российского футбольного клуба.

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Встреча начнется в 14:00 мск. В этот же день ЦСКА проведет товарищеский матч с «Норшелланном» из Дании.

Во время загрузки произошла ошибка.

ЦСКА после 19 туров с 34 очками занимает четвертое место в чемпионате России, отставая на 11 баллов от лидера турнира петербургского «Зенита».

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