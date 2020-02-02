Голкипер Фролов перешел из «Сочи» в «Крылья Советов»
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Вратарь Евгений Фролов перешел из «Сочи» в «Крылья Советов», сообщается на сайте футбольного клуба из Самары.
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Вратарь Евгений Фролов перешел из «Сочи» в «Крылья Советов», сообщается на сайте футбольного клуба из Самары.
Фролов в воскресенье подписал контракт с самарским клубом на 2,5 года.
Фролов стал игроком «Сочи» летом 2019 года. В нынешнем сезоне 31-летний голкипер сыграл два матча за клуб.