Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Удинезе
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Бордо
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Леванте
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Алавес
11
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Осасуна
31
Футбол. Зарубежный
20:00
Падерборн
Вольфсбург
24
Футбол. Зарубежный
20:00
Лечче
Торино
40
Футбол. Зарубежный
19:30
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
20
Футбол. Зарубежный
19:00
Метц
Сент-Этьен
31
Футбол. Зарубежный
18:00
Атлетик
Хетафе
02
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Фрайбург
40
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Арсенал
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Ницца
Лион
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Дженоа
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Милан
Верона
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Лацио
СПАЛ
51
Футбол. Зарубежный
16:00
Эйбар
Бетис
11
Футбол. Зарубежный
14:30
Ювентус
Фиорентина
30
Футбол. Зарубежный
14:00
Леганес
Реал Сосьедад
21
Все события
Фоторепортажи
9Джокович выиграл Australian Open
11Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне
19:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «Зенит» не отпустил Дзюбу в «Тоттенхэм» в январе

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба мог перебраться в чемпионат Англии во время зимнего трансферного окна, сообщает портал Championat.com.

Наверх
21
фотография
21
фотография
21
фотография

По информации источника, в приглашении российского форварда был заинтересован тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью. Дзюба был в шорт-листе на усиление линии атаки лондонской команды в зимнее трансферное окно, которую клуб намеревался усилить после травмы нападающего Харри Кейна.

Переход не состоялся по причине нежелания «Зенита» отпускать своего нападающего. Сделке также помешал тот факт, что у Дзюбы уже есть договоренность с клубом из Санкт-Петербурга о новом контракте.

Согласно порталу Transfermarkt.com, действующее соглашение игрока с «Зенитом» рассчитано до конца июня 2020 года.

На счету Дзюбы 11 голов и девять результативных передач в 19 матчах текущего сезона Российской премьер-лиги. «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, имея в своем активе 45 очков.

Читайте также
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тоттенхэм Хотспур
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Соцсети разозлила новая 'голая выходка' Волански
Кокорин объяснил свой отказ ехать в аренду в 'Сочи'
Джокович — восьмикратный победитель Australian Open
«Ман Сити» пропустил после удаления и проиграл «Тоттенхэму»
Новое шоу Роналду: Дубль с пенальти и повтор рекорда Трезеге
5 золотых и финиш с флагом. Наш юниорский биатлон пока в топе
«Арсенал» потерял очки в игре с середняком АПЛ
«Автомобилист» вышел в плей-офф после победы ЦСКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь