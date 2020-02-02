СМИ: «Зенит» не отпустил Дзюбу в «Тоттенхэм» в январе

По информации источника, в приглашении российского форварда был заинтересован тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью. Дзюба был в шорт-листе на усиление линии атаки лондонской команды в зимнее трансферное окно, которую клуб намеревался усилить после травмы нападающего Харри Кейна.

Переход не состоялся по причине нежелания «Зенита» отпускать своего нападающего. Сделке также помешал тот факт, что у Дзюбы уже есть договоренность с клубом из Санкт-Петербурга о новом контракте.