СМИ: «Зенит» не отпустил Дзюбу в «Тоттенхэм» в январе
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба мог перебраться в чемпионат Англии во время зимнего трансферного окна, сообщает портал Championat.com.
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба мог перебраться в чемпионат Англии во время зимнего трансферного окна, сообщает портал Championat.com.
По информации источника, в приглашении российского форварда был заинтересован тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью. Дзюба был в
Согласно порталу Transfermarkt.com, действующее соглашение игрока с «Зенитом» рассчитано до конца июня 2020 года.
На счету Дзюбы 11 голов и девять результативных передач в 19 матчах текущего сезона Российской