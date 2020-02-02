Футболисты «Ахмата» обыграли «Муру» в контрольном матче
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Футболисты грозненского «Ахмата» обыграли словенский клуб «Мура» в контрольном матче на тренировочном сборе в Турции.
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Футболисты грозненского «Ахмата» обыграли словенский клуб «Мура» в контрольном матче на тренировочном сборе в Турции.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Ахмата». Голами в составе победителей отметились Одисе Роши (53-я минута) и Владимир Ильин (58-я).
Следующий матч на сборе в Турции футболисты «Ахмата» проведут 5 февраля с боснийским «Железничаром».