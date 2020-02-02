Футболисты «Крыльев Советов» сыграли вничью с брестским «Динамо»
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с брестским «Динамо» в товарищеском футбольном матче на сборе в Турции.
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с брестским «Динамо» в товарищеском футбольном матче на сборе в Турции.
Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе «Динамо» отличился Артем Милевский (4-я минута). У «Крыльев Советов» гол забил Деян Радонич (87-я).
Ранее в воскресенье «Крылья Советов» сыграли вничью с «Чайкой» из Песчанокопского — 2:2.