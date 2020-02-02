Футболисты «Краснодара» обыграли «Мальме» в контрольном матче

Футболисты «Краснодара» обыграли «Мальме» в контрольном матче

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Футболисты «Краснодара» обыграли шведский «Мальме» в контрольном матче на тренировочном сборе в Испании.