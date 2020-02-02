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2 февраля, источник: Чемпионат.com

«Зенит-2» опубликовал фотографию с Кокориным со сбора в Турции

Пресс-служба петербургского «Зенита» опубликовала фотографию со сбора «Зенита-2» в Турции, на котором вместе с командой находится нападающий Александр Кокорин.

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28-летний Кокорин был переведён в «Зенит-2» из-за отказа переходить в «Сочи» на правах аренды.

Напомним, что футболист около года провёл в СИЗО и колонии общего режима из-за избиения нескольких человек в Москве.

«Зенит» после 19 туров занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (45 очков) и на 10 очков опережает ближайшего преследователя в лице «Краснодара». В первом матче после зимнего перерыва сине-бело-голубые сыграют с «Локомотивом». Встреча состоится 29 февраля в Санкт-Петербурге.

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