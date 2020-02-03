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10:09 (мск), источник: Матч ТВ

Кокорин сообщил, что зарабатывает в «Зените» меньше 20 тысяч рублей

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал заявление известного спортивного журналиста Василия Уткина, что футболист в питерском клубе получает 20 тысяч рублей в месяц.

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— По контракту я не могу разговаривать. То, что Василий Уткин сказал… В принципе, он мне даже накинул, — сказал Кокорин в программе «Фетисов» на телеканале «Звезда».

Напомним, Кокорин 17 сентября по УДО вышел из колонии, где отбывал наказание за участие в двух драках в центре Москвы.

Действующее соглашение футболиста с петербургским клубом рассчитано до июня 2020 года.

Ранее «Зенит» и «Сочи» согласовали трансфер 28-летнего футболиста, однако Кокорин отказался покидать петербургскую команду и был отправлен в расположение «Зенита-2».

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30 января© Ньюстюб
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