«Перспектива Зайнутдинова?» Карпин высказался о будущем футболиста сборной Казахстана

«Перспектива Зайнутдинова? Примерно такие же, как у Мамаева, раз уж говорили про него ранее. Перспектива — стать основным игроком “Ростова”, для начала. Качества есть? Да, есть. Он можно сказать потерял год, есть такое дело. Четыре месяца он восстанавливался от травмы, которую получил в сборной. Лишь к концу 2019 года начал, примерно с октября он тренировался беспрерывно и начал показывать то, что мы от него ждем», — сказал Карпин в интервью Youtube-каналу «Футбольный Биги».
Сейчас «Ростов» с Зайнутдиновым в составе участвует в Кубке «Матч Премьер», в первой игре команда Карпина уступила «Спартаку» (1:2). В следующем матче на турнире «Ростов» 4 февраля встретится с сербским «Партизаном», а спустя пять дней — с московским «Локомотивом».
Напомним, на зимний перерыв в РПЛ «Ростов» ушел на третьем месте. В текущем сезоне 21-летний Зайнутдинов забил три гола в девяти матчах, а в последней игре в 2019 году казахстанец оформил дубль в ворота «Спартака» (4:1).