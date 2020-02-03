«Перспектива Зайнутдинова?» Карпин высказался о будущем футболиста сборной Казахстана

«Перспектива Зайнутдинова? Примерно такие же, как у Мамаева, раз уж говорили про него ранее. Перспектива — стать основным игроком “Ростова”, для начала. Качества есть? Да, есть. Он можно сказать потерял год, есть такое дело. Четыре месяца он восстанавливался от травмы, которую получил в сборной. Лишь к концу 2019 года начал, примерно с октября он тренировался беспрерывно и начал показывать то, что мы от него ждем», — сказал Карпин в интервью Youtube-каналу «Футбольный Биги».