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13:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Перспектива Зайнутдинова?» Карпин высказался о будущем футболиста сборной Казахстана

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал, каким он видит будущее казахстанского полузащитника Бахтиера Зайнутдинова. Также российский специалист рассказал, что мешало игроку в прошлом году.

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Источник: AP 2020

«Перспектива Зайнутдинова? Примерно такие же, как у Мамаева, раз уж говорили про него ранее. Перспектива — стать основным игроком “Ростова”, для начала. Качества есть? Да, есть. Он можно сказать потерял год, есть такое дело. Четыре месяца он восстанавливался от травмы, которую получил в сборной. Лишь к концу 2019 года начал, примерно с октября он тренировался беспрерывно и начал показывать то, что мы от него ждем», — сказал Карпин в интервью Youtube-каналу «Футбольный Биги».

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Сейчас «Ростов» с Зайнутдиновым в составе участвует в Кубке «Матч Премьер», в первой игре команда Карпина уступила «Спартаку» (1:2). В следующем матче на турнире «Ростов» 4 февраля встретится с сербским «Партизаном», а спустя пять дней — с московским «Локомотивом».

Напомним, на зимний перерыв в РПЛ «Ростов» ушел на третьем месте. В текущем сезоне 21-летний Зайнутдинов забил три гола в девяти матчах, а в последней игре в 2019 году казахстанец оформил дубль в ворота «Спартака» (4:1).

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