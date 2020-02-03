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16:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Карпин продлил контракт с «Ростовом» на пять лет

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Футбольный клуб «Ростов» (Ростов-на-Дону) на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Валерием Карпиным.

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Новое соглашение со специалистом рассчитано на 5 лет.

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«Мы очень рады, что наши желания полностью совпали и Валерий Георгиевич будет с нами. Мы вместе хотим двигаться вперед, развиваться и расти. Валерий Георгиевич хорошо справляется с управлением командой, мы единомышленники и дальше будем двигаться вместе. Надеюсь, что этот 5-летний контракт когда-нибудь станет 10-летним и 15-летним. Валерий Георгиевич молодой тренер, который прогрессирует с каждым годом, а вместе с ним — команда и клуб. Это тренер, который умеет адаптироваться и работать в разных условиях», — сказал президент «Ростова» Арташес Арутюнянц.

Карпин возглавил «желто-синих» в декабре 2017 года. В нынешнем сезоне «Ростов» под его руководством идет на третьем месте в РПЛ после 19 туров.

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