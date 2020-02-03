Карпин продлил контракт с «Ростовом» на пять лет
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Футбольный клуб «Ростов» (Ростов-на-Дону) на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Валерием Карпиным.
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Футбольный клуб «Ростов» (Ростов-на-Дону) на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Валерием Карпиным.
Новое соглашение со специалистом рассчитано на 5 лет.
«Мы очень рады, что наши желания полностью совпали и Валерий Георгиевич будет с нами. Мы вместе хотим двигаться вперед, развиваться и расти. Валерий Георгиевич хорошо справляется с управлением командой, мы единомышленники и дальше будем двигаться вместе. Надеюсь, что этот 5-летний контракт
Карпин возглавил «желто-синих» в декабре 2017 года. В нынешнем сезоне «Ростов» под его руководством идет на третьем месте в РПЛ после 19 туров.