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16:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» сыграет с грузинским «Сабуртало» на сборе в Испании

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. «Зенит» проведет товарищеский матч против грузинского «Сабуртало» в рамках тренировочного сбора в Испании, сообщается на сайте петербургского футбольного клуба.

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Встреча пройдет 6 февраля на стадионе «Гильермо Амор» в Бенидорме и начнется в 18:30 мск.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сабуртало», основанный в 1999 году и представляющий Тбилиси, выступает в высшем дивизионе грузинского чемпионата. В сезоне-2019 клуб занял третье место, а годом ранее стал чемпионом.

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