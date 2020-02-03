«Зенит» сыграет с грузинским «Сабуртало» на сборе в Испании

Встреча пройдет 6 февраля на стадионе «Гильермо Амор» в Бенидорме и начнется в 18:30 мск.

«Сабуртало», основанный в 1999 году и представляющий Тбилиси, выступает в высшем дивизионе грузинского чемпионата. В сезоне-2019 клуб занял третье место, а годом ранее стал чемпионом.