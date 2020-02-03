Агент объяснил отзаявку Денисова на сайте РПЛ

В понедельник на сайте РПЛ появилась информация, что «Спартак» убрал из заявки на сезон пятерых футболистов — Денисова, Николая Толстопятова, Владислава Саумова, Илью Голосова и Константина Шильцова. Все игроки в нынешнем сезоне выступают за молодежный состав «красно-белых».

«Даниил был заявлен на сезон как любитель. В конце прошлого года он подписал профессиональный контракт со “Спартаком”, поэтому на сайте РПЛ его нужно отзаявить и заново заявить уже в качестве профессионала. Болельщикам не стоит переживать. Даниил с молодежной командой на сборах, всё в порядке. Он сейчас вышел в стартовом составе “красно-белых” на товарищеский матч», — сказал Александров по телефону.