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16:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Агент объяснил отзаявку Денисова на сайте РПЛ

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Сергей Астахов. Отзаявка полузащитника московского «Спартака» Даниила Денисова на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ) связана с тем, что у него сменился статус любителя на профессионала, сообщил РИА Новости представитель футболиста Андрей Александров.

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В понедельник на сайте РПЛ появилась информация, что «Спартак» убрал из заявки на сезон пятерых футболистов — Денисова, Николая Толстопятова, Владислава Саумова, Илью Голосова и Константина Шильцова. Все игроки в нынешнем сезоне выступают за молодежный состав «красно-белых».

«Даниил был заявлен на сезон как любитель. В конце прошлого года он подписал профессиональный контракт со “Спартаком”, поэтому на сайте РПЛ его нужно отзаявить и заново заявить уже в качестве профессионала. Болельщикам не стоит переживать. Даниил с молодежной командой на сборах, всё в порядке. Он сейчас вышел в стартовом составе “красно-белых” на товарищеский матч», — сказал Александров по телефону.

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