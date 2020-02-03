Кокорин снова сделал дубль. Теперь всего-то за две минуты

Источник: РИА "Новости"

Ослушавшийся руководство «Зенита» и не поехавший в Сочи Кокорин уже несколько дней находится в Турции. Пока основная команда питерцев готовится ко второй части сезона в РПЛ в испанском Бенидорме, опальный форвард тренируется вместе с «Зенитом-2» в городе Белек на побережье Средиземного моря. Второй сбор команды Семака нападающий был вынужден пропустить, даже несмотря на желание главного тренера оставить Александра.

До меня, так же как и до Саши, донесли информацию, что он не едет с нами на второй сбор. Я свою позицию уже прояснял и повторю ещё раз: я как главный тренер не вижу ни одной причины, по которой его нужно было бы отправлять в аренду, всё решается на уровне руководства. Сергей Семак главный тренер «Зенита»

Впрочем, сам Кокорин, видимо, не принимает близко к сердцу сложившуюся ситуацию и спокойно продолжает выполнять свою работу. 2 февраля улыбающийся Александр засветился на фото с тренировки «Зенита-2», а спустя сутки оформил дубль в матче своей новой команды. Причём за две минуты.

В Турции «Зенит-2» проводил товарищескую встречу с бразильским «Гремио Новоризонтино». Кокорин появился на поле с первой минуты, однако отметился результативными действиями во втором тайме. На 68-й минуте, при счёте 2:1 в пользу клуба из ПФЛ, форвард ворвался в чужую штрафную и замкнул прострел партнёра по команде. В следующей же атаке, оставшись без опеки, нападающий откликнулся на подачу, а затем вколотил мяч головой в ближнюю девятку, установив окончательный счёт в матче.

Таким образом российский нападающий сделал дубль во второй игре подряд. Тем не менее пока результативность и самоотдача Александра поощряются лишь зарплатой на уровне ЛФЛ.

Как утверждал недавно Василий Уткин, 28-летний футболист получает по действующему соглашению с петербургским клубом всего лишь 20 тысяч рублей в месяц. Сам Кокорин намекнул, что на самом деле эта цифра ещё меньше.

«По контракту я не могу разговаривать. То, что Василий Уткин сказал… В принципе, он мне даже накинул», — сказал Кокорин в эфире канала «Звезда».

Чуть позже «РБК-Спорт» сообщил, что зарплата форварда приравнена к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). То есть сейчас Кокорин зарабатывает всего-то 12130 рублей в месяц.