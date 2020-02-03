Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Сампдория
Наполи
Футбол. Зарубежный
2.02
Удинезе
Интер
02
Футбол. Зарубежный
2.02
Барселона
Леванте
21
Футбол. Зарубежный
2.02
Бордо
Марсель
00
Футбол. Зарубежный
4.02
Монако
Анже
Футбол. Зарубежный
4.02
Лилль
Ренн
Все события
Фоторепортажи
10Клуб «Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
21Безупречная Трусова, ошибки Косторной и Щербаковой. Тренировки ЧЕ-2020
22:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Кокорин снова сделал дубль. Теперь всего-то за две минуты

В «Зените-2» Александр старается не унывать.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ослушавшийся руководство «Зенита» и не поехавший в Сочи Кокорин уже несколько дней находится в Турции. Пока основная команда питерцев готовится ко второй части сезона в РПЛ в испанском Бенидорме, опальный форвард тренируется вместе с «Зенитом-2» в городе Белек на побережье Средиземного моря. Второй сбор команды Семака нападающий был вынужден пропустить, даже несмотря на желание главного тренера оставить Александра.

До меня, так же как и до Саши, донесли информацию, что он не едет с нами на второй сбор. Я свою позицию уже прояснял и повторю ещё раз: я как главный тренер не вижу ни одной причины, по которой его нужно было бы отправлять в аренду, всё решается на уровне руководства.
Сергей Семак
главный тренер «Зенита»

Впрочем, сам Кокорин, видимо, не принимает близко к сердцу сложившуюся ситуацию и спокойно продолжает выполнять свою работу. 2 февраля улыбающийся Александр засветился на фото с тренировки «Зенита-2», а спустя сутки оформил дубль в матче своей новой команды. Причём за две минуты.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Турции «Зенит-2» проводил товарищескую встречу с бразильским «Гремио Новоризонтино». Кокорин появился на поле с первой минуты, однако отметился результативными действиями во втором тайме. На 68-й минуте, при счёте 2:1 в пользу клуба из ПФЛ, форвард ворвался в чужую штрафную и замкнул прострел партнёра по команде. В следующей же атаке, оставшись без опеки, нападающий откликнулся на подачу, а затем вколотил мяч головой в ближнюю девятку, установив окончательный счёт в матче.

Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом российский нападающий сделал дубль во второй игре подряд. Тем не менее пока результативность и самоотдача Александра поощряются лишь зарплатой на уровне ЛФЛ.
Как утверждал недавно Василий Уткин, 28-летний футболист получает по действующему соглашению с петербургским клубом всего лишь 20 тысяч рублей в месяц. Сам Кокорин намекнул, что на самом деле эта цифра ещё меньше.

«По контракту я не могу разговаривать. То, что Василий Уткин сказал… В принципе, он мне даже накинул», — сказал Кокорин в эфире канала «Звезда».

Чуть позже «РБК-Спорт» сообщил, что зарплата форварда приравнена к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). То есть сейчас Кокорин зарабатывает всего-то 12130 рублей в месяц.

Богдан Горбунов

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Великолепная красотка - жена футболиста "Зенита"!
«100 миллионов, чтобы я этого придурка еще раз побил?»
Победительница Australian Open из Москвы вошла в топ-10 WTA
Все матчи МХЛ начнутся с минуты молчания в память о казахстанце
«Спартак» не забивает. Знарок впервые в сезоне проиграл СКА
Клебо сломал палец. Почему это плохо для Большунова
Стало известно, какие каналы покажут матчи ЧЕ-2020 по футболу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь