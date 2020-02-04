Федун считает, что деньги волнуют только два клуба РПЛ
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Владелец московского «Спартака» Леонид Федун считает, что деньги волнуют только два клуба из числа всех участников Российской
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Владелец московского «Спартака» Леонид Федун считает, что деньги волнуют только два клуба из числа всех участников Российской
В январе на общем собрании РПЛ представители клубов проголосовали за вариант проведения чемпионата России по футболу без матчей
«Я уже говорил, что это нонсенс. Ранее провели исследование, взяли уважаемую фирму. Оно показало, что самый эффективный способ зарабатывания денег для всех команд — это
«Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 22 очка по итогам 19-ти туров.