Федун считает, что деньги волнуют только два клуба РПЛ

В январе на общем собрании РПЛ представители клубов проголосовали за вариант проведения чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и с расширением количества участников до 18. С момента создания премьер-лиги в 2001 году по настоящее время в турнире участвуют 16 команд.

«Я уже говорил, что это нонсенс. Ранее провели исследование, взяли уважаемую фирму. Оно показало, что самый эффективный способ зарабатывания денег для всех команд — это плей-офф. Как, скажем, в Нидерландах делается. А самый неэффективный — увеличение на две команды. Задача-то какая у тех, кто голосовал? Остаться в премьер-лиге. Деньги волнуют только две команды — “Спартак” и “Краснодар”. “Зенит” то не волнуют… Никакой коммерческой составляющей в таком решении нет», — сказал Федун в интервью Youtube-каналу «Футбольные Биги».