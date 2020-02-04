Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Монако
Анже
Футбол. Зарубежный
21:00
Лилль
Ренн
Футбол. Зарубежный
23:05
Нант
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
3.02
Сампдория
Наполи
24
Футбол. Зарубежный
5.02
Реймс
Ницца
Футбол. Зарубежный
5.02
Тулуза
Страсбур
Все события
Фоторепортажи
10Клуб «Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
23Пушкин и витязи, елка и драники. Звезды КХЛ в Москве
16:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Федун считает, что деньги волнуют только два клуба РПЛ

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Владелец московского «Спартака» Леонид Федун считает, что деньги волнуют только два клуба из числа всех участников Российской премьер-лиги (РПЛ).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В январе на общем собрании РПЛ представители клубов проголосовали за вариант проведения чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и с расширением количества участников до 18. С момента создания премьер-лиги в 2001 году по настоящее время в турнире участвуют 16 команд.

«Я уже говорил, что это нонсенс. Ранее провели исследование, взяли уважаемую фирму. Оно показало, что самый эффективный способ зарабатывания денег для всех команд — это плей-офф. Как, скажем, в Нидерландах делается. А самый неэффективный — увеличение на две команды. Задача-то какая у тех, кто голосовал? Остаться в премьер-лиге. Деньги волнуют только две команды — “Спартак” и “Краснодар”. “Зенит” то не волнуют… Никакой коммерческой составляющей в таком решении нет», — сказал Федун в интервью Youtube-каналу «Футбольные Биги».

«Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 22 очка по итогам 19-ти туров.

Читайте также
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 В инстаграмме этой красотки-серфингистки есть, на что посмотреть
Королева фитнеса и обладательница лучшей пятой точки в России
«Ливерпуль» станет чемпионом уже в марте? Вероятность высока
Игроки «Манчестер Сити» раскритиковали Гвардиолу
Панарину надоело тащить одному. «Рейнджерс» далеко до плей-офф
В «Челси» может начаться конфликт из-за ситуации с игроком
Емельяненко замечен в странном виде возле больницы (видео)
Вяльбе возглавила Ассоциацию лыжных видов спорта России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь