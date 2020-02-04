Глава «Локо»: Перед Семиным ставилась задача попасть в пятерку РПЛ. И выйти в евровесну

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— У меня довольно короткий ответ. К мнению любого человека, особенно Юрия Палыча, я отношусь с глубочайшим уважением. Но все дела клуба я лично предпочитаю обсуждать в другом месте, — заметил глава совдира «Локо».

— Но вас нельзя не спросить про новый контракт Семина. Он сказал, что не знает, при каких условиях с ним продлят соглашение.

— Постойте, у него действующий контракт, который никто не ставит под сомнение. Точка.

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— Он рассчитан до лета.

— И что дальше?

— Юрий Павлович не готов сказать, при каких условиях его продлят.

— Придет время — будем думать. Повторяю: у него действующий контракт, по которому каждый человек должен исполнять максимально профессионально (в чем я уверен в отношении Семина) свои обязанности. Сейчас больше обсуждать нечего.

— Семин не стал отвечать на вопрос, чувствует ли он поддержку со стороны руководства. «А вдруг донесут, что я пользуюсь старыми методами?».

— Подождите. Я же сказал, к мнению любого человека, особенно Юрия Палыча, отношусь с уважением. Но все внутренние дела клуба должны обсуждаться в другом месте.

— Задача на сезон перед Семиным не менялась? Ему нужно попасть в пятерку по итогам чемпионата?

— Во-первых, задача на сезон была следующая. Попадание в пятерку по итогам чемпионата России и выход в евровесну.

(«Локомотив» занял четвертое место в своей группе Лиги чемпионов и не будет играть в еврокубках весной. — Прим. «СЭ»). Во-вторых, лично я считаю, что в настоящее время у «Локомотива» есть все возможности бороться за самое высокое место.

— За чемпионство?

— Еще раз. Есть все возможности бороться за самое высокое место!

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— Вот только отставание от «Зенита» составляет 11 очков.

— Говорю в третий раз. Нынешняя команда способна бороться за самое высокое место.

— «Локомотив» не вышел в евровесну. Получается, что наполовину задачу на сезон главный тренер уже не выполнил?

— Цыплят считают по осени. А у нас по весне. Но я вам уже сказал, что внутренние дела в клубе, на мой взгляд, обсуждаются не в прессе. При этом я с глубочайшим уважением отношусь к мнению Юрия Палыча.

— Но, согласитесь, с Семиным сложно спорить, когда он говорит, за последние три года «Локомотив» в России выиграл все.

— Я с большим уважением отношусь к заслугам Юрия Палыча — моего хорошего товарища.