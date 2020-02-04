Гол Мамаева помог «Ростову» обыграть «Партизан» на Кубке Париматч Премьер

Голы в составе «Ростова» забили Павел Мамаев (32-я минута), Александр Долгов (57) и Элдор Шомуродов (73). У «Партизана» с пенальти на 87-й минуте отличился Умар Садик.

Мамаев во второй раз отличился за новую команду, ранее он забил в товарищеской встрече в ворота «Риги» (3:1). 31-летний игрок подписал контракт с «Ростовом» в конце сентября прошлого года, соглашение рассчитано на два года с возможностью продления еще на сезон.