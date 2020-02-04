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20:15 (мск), источник: ТАСС

Гол Мамаева помог «Ростову» обыграть «Партизан» на Кубке Париматч Премьер

ТАСС, 4 февраля. «Ростов» со счетом 3:1 обыграл сербский «Партизан» в игре второго тура Кубка Париматч Премьер. Встреча прошла в Дохе.

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Голы в составе «Ростова» забили Павел Мамаев (32-я минута), Александр Долгов (57) и Элдор Шомуродов (73). У «Партизана» с пенальти на 87-й минуте отличился Умар Садик.

Мамаев во второй раз отличился за новую команду, ранее он забил в товарищеской встрече в ворота «Риги» (3:1). 31-летний игрок подписал контракт с «Ростовом» в конце сентября прошлого года, соглашение рассчитано на два года с возможностью продления еще на сезон.

Сыгравший два матча «Ростов» с тремя очками вышел на первое место турнирной таблицы, опередив по количеству забитых мячей московский «Спартак» (3 очка), третьим идет «Партизан» (2), последнюю строчку занимает московский «Локомотив» (1).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Спартак» и «Локомотив» проведут очную встречу в среду, начало — 18:00 мск.

Всего команды проведут по одной встрече друг против друга, турнир завершится 9 февраля.

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