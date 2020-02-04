Гол Мамаева помог «Ростову» обыграть «Партизан» на Кубке Париматч Премьер
ТАСС, 4 февраля. «Ростов» со счетом 3:1 обыграл сербский «Партизан» в игре второго тура Кубка Париматч Премьер. Встреча прошла в Дохе.
ТАСС, 4 февраля. «Ростов» со счетом 3:1 обыграл сербский «Партизан» в игре второго тура Кубка Париматч Премьер. Встреча прошла в Дохе.
Голы в составе «Ростова» забили Павел Мамаев (32-я минута), Александр Долгов (57) и Элдор Шомуродов (73). У «Партизана» с пенальти на 87-й минуте отличился Умар Садик.
Мамаев во второй раз отличился за новую команду, ранее он забил в товарищеской встрече в ворота «Риги» (3:1). 31-летний игрок подписал контракт с «Ростовом» в конце сентября прошлого года, соглашение рассчитано на два года с возможностью продления еще на сезон.
Сыгравший два матча «Ростов» с тремя очками вышел на первое место турнирной таблицы, опередив по количеству забитых мячей московский «Спартак» (3 очка), третьим идет «Партизан» (2), последнюю строчку занимает московский «Локомотив» (1).
«Спартак» и «Локомотив» проведут очную встречу в среду, начало — 18:00 мск.
Всего команды проведут по одной встрече друг против друга, турнир завершится 9 февраля.