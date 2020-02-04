Уткин — о переносе домашних матчей «Тамбова» в Нижний Новгород: Здесь обманывают президента России
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение «Тамбова» провести оставшиеся домашние матчи в текущем сезоне в Нижнем Новгороде.
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение «Тамбова» провести оставшиеся домашние матчи в текущем сезоне в Нижнем Новгороде.
Стадион «Нижний Новгород» примет пять домашних матчей тамбовского клуба: с «Рубином», «Крыльями Советов», «Зенитом», «Ахматом» и «Сочи». В первой части сезона «Тамбов» играл в Саранске.
«“Тамбов” оставшиеся до вылета домашние матчи проведет не в Саранске, а в Нижнем Новгороде. А какие могут быть причины, интересно? Мне представляется борьба влияний представителей двух городов, где есть стадионы, но нет команды, за то, чтобы залучить к себе “Тамбов” и обеспечить загрузку. Это же необходимо. Стадионы чемпионата мира! Президент приказал же, чтобы они работали. И вот два по очереди загружает команда, для которой оба чужие. Вам не кажется, что тамбовские болельщики здесь не единственные, кого обманули? Тут бери выше. Здесь обманывают президента России. Команду, достойную