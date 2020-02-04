Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Нант
ПСЖ
01
Футбол. Зарубежный
21:00
Монако
Анже
10
Футбол. Зарубежный
21:00
Лилль
Ренн
10
Футбол. Зарубежный
5.02
Реймс
Ницца
Футбол. Зарубежный
5.02
Тулуза
Страсбур
Футбол. Зарубежный
5.02
Ним
Дижон
Все события
Фоторепортажи
9Погиб Коби Брайант
10Клуб «Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
20:31 (мск), источник: Sport24

Уткин — о переносе домашних матчей «Тамбова» в Нижний Новгород: Здесь обманывают президента России

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение «Тамбова» провести оставшиеся домашние матчи в текущем сезоне в Нижнем Новгороде.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Стадион «Нижний Новгород» примет пять домашних матчей тамбовского клуба: с «Рубином», «Крыльями Советов», «Зенитом», «Ахматом» и «Сочи». В первой части сезона «Тамбов» играл в Саранске.

Читайте также
«Тамбов» проведет весеннюю часть сезона на стадионе «Нижний Новгород»

«“Тамбов” оставшиеся до вылета домашние матчи проведет не в Саранске, а в Нижнем Новгороде. А какие могут быть причины, интересно? Мне представляется борьба влияний представителей двух городов, где есть стадионы, но нет команды, за то, чтобы залучить к себе “Тамбов” и обеспечить загрузку. Это же необходимо. Стадионы чемпионата мира! Президент приказал же, чтобы они работали. И вот два по очереди загружает команда, для которой оба чужие. Вам не кажется, что тамбовские болельщики здесь не единственные, кого обманули? Тут бери выше. Здесь обманывают президента России. Команду, достойную Премьер-лиги, не могут сделать ни Нижний, ни Саранск. А ведь смысл был именно в этом. В Саранске, видимо, вообще единственной логикой заполучить чемпионат была мегастройка. Это же столица цемента! Вот и построили. И обманывают теперь не кого-то, а главу государства», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

Во время загрузки произошла ошибка.
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий
Два гола за три минуты: как «Локомотив» обыграл «Тамбов»
Читайте также
Тамбов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Медведева провела экстренный прямой эфир. Ее обвиняют в алкоголизме
Горячая американка пыталась прервать Супербоул. За ней стоит русский пранкер
От «Локомотива» до «Марселя»: где продолжит карьеру Кокорин
Федун считает, что деньги волнуют только два клуба РПЛ
Золото и евровесна для «Локо». Что стоит за словами главы клуба
CAS рассмотрит дела Зайцевой, Романовой и Вилухиной в марте
К хоккею будущего. Сборная России представлена перед Евротуром
Смолов назвал главную проблему российских футболистов
Лидер сильнее чемпиона. «Эфес» победил ЦСКА в Евролиге
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь