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22:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Золото и евровесна для «Локомотива». Что стоит за словами главы клуба?

Обозреватель «СЭ» — о ситуации с продлением контракта Юрия Семина.

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Юрий Семин в непростой ситуации. Многие об этом догадывались и раньше, а после интервью главного тренера в редакции «СЭ» и ответа нашему изданию председателя совета директоров «Локомотива» Анатолия Мещерякова, это стало совершенно очевидно.

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Понятно, что оба железнодорожника постарались всячески смягчить свою позицию. Палыч отмечал, что ничего не знает о возможном продлении истекающего летом соглашения. Мещеряков мягко стелил в ответ, четырежды в коротком интервью заявив об уважении к тренеру. Два раза это сопровождалось термином «глубочайшее», а еще раз — «большое».

Но за всеми этими расшаркиваниями стороны донесли важные мысли. Семин посетовал, что составу необходимо укрепление, а не разговоры об акценте на собственную школу. Что между желанием приобрести Комличенко и реальностью есть разница.

Что нельзя рекламировать продажу Миранчука. Намек на слова в прессе гендиректора Василия Кикнадзе? Тот заявил, что клуб пытается проработать трансфер Миранчука-старшего.

Во время загрузки произошла ошибка.

А еще Палыч отметил, что тренеру нужно помогать в противовес возможности пустить все на самотек, заявив, мол, его методы устарели. Семин рассуждал, вроде, абстрактно, но чувствовалось, что о наболевшем. Говорят же, что Смолов рвался за границу, в том числе аргументируя недовольством тренировочным процессом.

У тренера два мощнейших козыря, которые он бросил на стол: безграничная любовь болельщиков и результаты работы в «Локомотиве». В том числе в последние три года — золото, серебро, два Кубка и Суперкубок. Парируйте!

Однако председатель совета директоров не стал развенчивать слухи о возможном уходе Семина летом. Скорее наоборот.

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Задачу быть в пятерке, озвученную Семиным, Мещеряков уточнил: «И попасть в евровесну». Не надо даже читать между строк, чтобы увидеть в этом: «Тренер не выполнил задачу на сезон». А если кто-то что-то не понял, то глава «Локо» добавил: «Состав позволяет бороться за самое высокое место». За первое.

От которого красно-зеленые отстают на 11 очков. Естественно, при всем глубочайшем уважении руководителя к тренеру. Вам еще что-то непонятно?

У матросов нет вопросов. Позиции обозначены. Слово летом за самыми высокими руководителями РЖД.

Константин Алексеев

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