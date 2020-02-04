Золото и евровесна для «Локомотива». Что стоит за словами главы клуба?
Обозреватель «СЭ» — о ситуации с продлением контракта Юрия Семина.
Обозреватель «СЭ» — о ситуации с продлением контракта Юрия Семина.
Юрий Семин в непростой ситуации. Многие об этом догадывались и раньше, а после интервью главного тренера в редакции «СЭ» и ответа нашему изданию председателя совета директоров «Локомотива» Анатолия Мещерякова, это стало совершенно очевидно.
Понятно, что оба железнодорожника постарались всячески смягчить свою позицию. Палыч отмечал, что ничего не знает о возможном продлении истекающего летом соглашения. Мещеряков мягко стелил в ответ, четырежды в коротком интервью заявив об уважении к тренеру. Два раза это сопровождалось термином «глубочайшее», а еще раз — «большое».
Но за всеми этими расшаркиваниями стороны донесли важные мысли. Семин посетовал, что составу необходимо укрепление, а не разговоры об акценте на собственную школу. Что между желанием приобрести Комличенко и реальностью есть разница.
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А еще Палыч отметил, что тренеру нужно помогать в противовес возможности пустить все на самотек, заявив, мол, его методы устарели. Семин рассуждал, вроде, абстрактно, но чувствовалось, что о наболевшем. Говорят же, что Смолов рвался за границу, в том числе аргументируя недовольством тренировочным процессом.
Однако председатель совета директоров не стал развенчивать слухи о возможном уходе Семина летом. Скорее наоборот.
Задачу быть в пятерке, озвученную Семиным, Мещеряков уточнил: «И попасть в евровесну». Не надо даже читать между строк, чтобы увидеть в этом: «Тренер не выполнил задачу на сезон». А если
От которого
У матросов нет вопросов. Позиции обозначены. Слово летом за самыми высокими руководителями РЖД.
Константин Алексеев