Исполком РФС 11 февраля не будет рассматривать вопрос расширения РПЛ до 18 команд

Источник: РИА "Новости"

На заседании органа будут рассмотрены вопросы об изменении структуры проведения первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), о реформировании структуры проведения Кубка России по футболу сезона-2020/21, о структуре Юношеской футбольной лиги и первенства России среди молодежных команд. Также будет рассмотрен вопрос об утверждении места проведения финала Кубка России текущего сезона.

В ходе заседания также рассмотрят вопросы о ежегодной конференции РФС, о составе постоянных комитетов и комиссии РФС и о выдвижении кандидата от РФС в состав комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В середине января на общем собрании большинство клубов РПЛ выступило за расширение высшего дивизиона чемпионата страны до 18 команд. Из 16 клубов, на данный момент выступающих в премьер-лиге, против данного формата высказались только представители петербургского «Зенита» и московского «Спартака». Тогда не было озвучено конкретных сроков, когда в РПЛ смогут одновременно играть 18 клубов. После общего собрания клубов премьер-лиги президент РПЛ Сергей Прядкин отметил, что обсуждение этого вопроса продолжится после консультаций с РФС.