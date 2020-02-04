РПЛ не обращалась к исполкому РФС с предложением рассмотреть расширение лиги
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российская
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российская
«Лига не обращалась к исполкому с предложением рассмотреть расширение», — сказал источник.
Ранее стало известно, что исполнительный комитет РФС на заседании 11 февраля не будет рассматривать вопрос об увеличении числа команд — участниц РПЛ с 16 до 18.
В середине января на общем собрании большинство клубов РПЛ выступило за расширение высшего дивизиона чемпионата страны до 18 команд. Из 16 клубов, на данный момент выступающих в
На данный момент из РПЛ напрямую в ФНЛ вылетают 15-я и 16-я команды, а клубы, занявшие 13-е и 14-е места, участвуют в стыковых матчах с третьей и четвертой командами второго по силе дивизиона. Чемпионат России проходит в два круга, в течение сезона клубы проводят по 30 игр, встречаясь друг с другом по два раза. За всю историю высшего дивизиона было четыре сезона, когда в турнире принимали участие более 16 команд. В 1993, 1996 и 1997 годах играли 18 клубов, в 1992 году — 20 команд, которые были разделены на две группы.