«Любимый российский клуб — “Динамо” Киев». Катарский комментатор перепутал Украину и Россию

Отвечая на вопрос корреспондента Sport24 Ярослава Кулемина о любимом российском клубе, комментатор катарского канала Al Kass назвал киевское «Динамо».
Ответ перепутавшего Россию и Украину комментатора запечатлен на видео:
На Кубке Париматч Премьер на данный момент состоялось три матча: «Локомотив» — «Партизан» — 1:1 (по пенальти — 2:4), «Спартак» — «Ростов» — 2:1 и «Партизан» — «Ростов» — 1:3.
Сегодня, 5 февраля, состоится игра «Спартак» — «Локомотив». На 8 февраля запланирована встреча «Спартак» — «Партизан», а 9-го друг с другом сыграют «Локомотив» и «Ростов».