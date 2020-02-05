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10:30 (мск), источник: Sport24

«Любимый российский клуб — “Динамо” Киев». Катарский комментатор перепутал Украину и Россию

Забавный эпизод случился в Катаре, где в настоящее время российские клубы «Спартак», «Локомотив» и «Ростов» вместе с сербским «Партизаном» участвуют в Кубке Париматч Премьер.

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Отвечая на вопрос корреспондента Sport24 Ярослава Кулемина о любимом российском клубе, комментатор катарского канала Al Kass назвал киевское «Динамо».

Ответ перепутавшего Россию и Украину комментатора запечатлен на видео:

Во время загрузки произошла ошибка.

На Кубке Париматч Премьер на данный момент состоялось три матча: «Локомотив» — «Партизан» — 1:1 (по пенальти — 2:4), «Спартак» — «Ростов» — 2:1 и «Партизан» — «Ростов» — 1:3.

Сегодня, 5 февраля, состоится игра «Спартак» — «Локомотив». На 8 февраля запланирована встреча «Спартак» — «Партизан», а 9-го друг с другом сыграют «Локомотив» и «Ростов».

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